ROY, Nicole (née Mallette)



À son domicile, le 23 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décdéée Mme Nicole Mallette, épouse de feu Henri Roy, demeurant à Ste-Julienne.La défunte laisse dans le deuil ses filles Line (Francis Chartrand) et Nathalie, sa mère Mme Jeannine Delorme, son frère et ses soeurs: Yvon (Gisèle Barré), Danielle (Bernard Gobeil) et Claudine (Guy Beaupré), ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le jeudi 30 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi à compter de 9h à la résidence de la:2545 RUE EUGÈNE MARSANSTE-JULIENNELes funérailles auront lieu le vendredi 31 janvier à 11h, en l'église de Ste-Julienne, 2431, rue Victoria.