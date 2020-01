DALPHOND, Philippe



À Lavaltrie, le 15 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Philippe Dalphond.Né à Village Saint-Pierre (Joliette) en 1930, il adorait son coin de pays où il a grandi et vécu, y exploitant un magasin général et divers autres commerces reliés à l'agriculture, sans oublier plus tard la Meunerie Dalphond au centre-ville de Joliette. Engagé dans sa communauté, il a été commissaire d'école, marguillier, maire et vice-préfet régional.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 67 ans, Claudine Ducharme et ses fils Pierre (Marie Cloutier), Guy, Louis et Jacques (Caroline Desrosiers), ses soeurs Pauline, Gisèle et Rollande, son frère Claude, ses petits-enfants Alexandre, Isabelle, Sébastien, Arianne, Benjamin, Geneviève, Jessica et Jean-Luc et ses arrière-petits-enfants Heidi, Trystan et Nicolas, ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La dépouille sera exposée au:1077, RUE LÉPINE, JOLIETTE, J6E 7R1(Près du cimetière)le vendredi 31 janvier 2020, de 19 h à 22 h et le samedi 1er février de 9 h à 11 h.Le samedi 1er février, une liturgie sera célébrée à 11 h à la chapelle du centre funéraire. La famille recevra ensuite parents et amis lors d'une réception sur place.Merci à l'équipe de la Résidence Souvenirs du Coeur de Lavaltrie qui s'est occupée de Philippe à compter de septembre 2017.Prière de ne pas envoyer de fleurs, nous vous invitons à faire un don à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer.www.centrefunerairejoliette.comEntreprise Distinction membre de la Corporation des thanatologues du Québec