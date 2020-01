BRIDEAU, Roland



À l'hôpital Anna Laberge de Châteauguay, le mardi 21 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 57 ans, Roland Brideau.Il était le fils de Claude Brideau et de Alvina Thibodeau. Prédécédé par son épouse Rosie Marquis, il laisse dans le deuil ses deux filles Camille et Laurence ainsi que sa belle-mère Marie-Anna Marquis Pelletier.Il laisse également dans le deuil son frère Denis (Lyne Fortin), sa nièce Jessica, ainsi que plusieurs oncles et tantes, beaux-frères, belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 2 février 2020 de 13h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Anna Laberge, particulièrement le Dr Parent et l'unité du 2e pour leur soutien et les bons soins prodigués.