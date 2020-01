LÉPINE, Jean-Guy



À Greenfield Park, le 16 janvier 2020 à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Guy Lépine époux de Mme Jacqueline Dion.M. Lépine laisse dans le deuil outre son épouse Mme Jacqueline Dion, ses enfants: Ronald, Marie Michèle (Robert Daigneault), Gilles (Marie-Josée Dubois), Stéphane (Sylvie Brault), ses petits-enfants: Elliane (Maude), Geneviève (Eric), Olivier, Etienne, ses arrière-petits- enfants: Elizabeth et Etienne, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 1er février 2020 au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 8145, chemin Chambly, St-Hubert.Les heures d'accueil seront de midi à 16h. Une célébration aura lieu à la Chapelle du Complexe à 16h.