LAPIERRE (née Lecavalier)

Lise



À toutes les personnes qui l'ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons part du décès de Mme Lise Lecavalier, épouse de feu Jacques Lapierre, survenu à Laval le 17 janvier 2020, à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil Josée, ses soeurs Monique, Huguette, Louise et Lucie (Gaétan), ses frères Normand et Jean-Marc, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Elle sera exposée au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele dimanche 2 février dès 10h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 15h30 suivie de la mise en crypte au même endroit.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.