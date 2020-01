GAGLIARDI, Bruno



À Montréal, le 21 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Bruno Gagliardi.Il laisse dans le deuil ses enfants Sandra (Stéphane Lavoie), Jean-Philippe (Julie Tanguay) et Anne-Marie (Patrick Picard), ses petits-enfants Mikaël et Maëva Lavoie, Léa et Anna Gagliardi ainsi que Samuel et Mathis Picard, son frère Livio (Paola Giordano), et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 janvier 2020 de 10h à 12h, 13h30 à 17h et 18h30 à 21h ainsi que le samedi 1er février 2020 de 9h30 à 10h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal, H1M 3E3.Les funérailles auront lieu le samedi 1er février 2020 à 11h en l'église Saint-Domenico-Savio sise au 9190, rue Sainte-Claire, Montréal, H1L 1Z7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.