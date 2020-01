Beaucoup de neige et de la pluie verglaçante: à vos pelles... et grattoirs!

Alors que des accumulations de 15 à 20 cm de neige sont attendues dans les Laurentides et dans Lanaudière d’ici dimanche matin, d’autres régions devront composer avec de la pluie verglaçante à compter de samedi soir.

C’est le cas de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de Québec, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, où jusqu’à trois à cinq millimètres de pluie verglaçante sont prévus.

«La pluie verglaçante devrait se poursuivre une bonne partie de la nuit, voire jusqu’à dimanche matin», a expliqué à l’Agence QMI le météorologue d’Environnement Canada Antoine Petit.

Comme la météo n’est pas une science simple, il faut aussi souligner que certains secteurs de la région de Québec, notamment ceux qui sont situés plus au nord comme Valcartier et Stoneham-et-Tewkesbury, devraient aussi avoir de la neige, jusqu’à 15 à 20 centimètres. Cela signifie que l’épisode de pluie verglaçante devrait y être moins long et intense, la neige devant rapidement prendre le relais.

C’est le même scénario qui se profile au nord de Trois-Rivières, notamment dans le parc national de la Mauricie et à Shawinigan, où sont prévus de trois à cinq millimètres de verglas suivis par 15 à 20 centimètres de neige, d’ici dimanche matin.

De son côté, la métropole devrait avoir droit à un mélange de neige et de pluie de samedi soir jusqu’à lundi. Toutefois, il suffirait que le mercure plonge légèrement pour que de la pluie verglaçante force les Montréalais à sortir leurs grattoirs et à saler leurs marches.

Soulignons que dans les montagnes de Charlevoix, les accumulations de neige pourraient aller jusqu’à 25 centimètres, les plus importantes du week-end dans la Belle Province.

Plus à l’est, la météo rimera avec le mot cocktail à compter de samedi soir. Le tout débutera avec de la neige, suivi fort possiblement par de la pluie verglaçante.