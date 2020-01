Beaulieu-Marchand au coeur d'une finale spectaculaire

(Sportcom) Alex Beaulieu-Marchand a fait face à des adversaires de taille, vendredi, lors de la finale du Big Air aux X Games d’Aspen, au Colorado. Même s’il est parvenu à atterrir tous ses sauts, le Québécois a dû se contenter du cinquième échelon.

Le Suédois Henrik Harlaut s’est surpassé lors de son essai ultime pour remporter l’or et mettre la main sur sa 12e médaille des X Games, ce qui constitue un record en ski acrobatique. Il a été accompagné sur le podium par le Norvégien Birk Ruud et le Suisse Andri Ragettli, respectivement deuxième et troisième.

Beaulieu-Marchand occupait le quatrième rang avant la dernière ronde de sauts. Il n’a toutefois pu améliorer son sort, reculant d’une place au général. Le skieur de Saint-Augustin-de-Desmaures devait avoir la chance de se reprendre samedi, à l’occasion de la finale du slopestyle.