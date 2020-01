MUISE, Clifford



De Chéticamp en Nouvelle-Écosse, est décédé à St-Jérôme le 24 janvier 2020 à l'âge de 71 ans, M. Clifford Muise, conjoint de Mme Line Allard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Carol Muise Mason (Ray Mason) et Tina Muise (Luc Plouffe), ses petits-enfants Simon et Claire, son frère Éric Muise (Sandra Muise), ainsi que d'autres parents et amis.Afin de respecter les volontés du défunt, il ne sera pas exposé.Les funérailles auront lieu le vendredi 31 janvier 2020 à 13h à l'église Sainte-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme J7Z 5M5). La famille sera présente à l'église dès 12h30 pour recevoir les condoléances.Des dons au CISSS des Laurentides à St-Jérôme ou à Pallia Vie seraient appréciés. Direction funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME