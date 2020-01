MONDOU, Monique

(née Lortie)



À Saint-Benoit, Mirabel, le 20 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Monique Lortie, épouse de M. Réal Mondou.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Christine), Odette, Robert (Diane), et Lucie, ses 12 petits-enfants ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, M. Gilbert Bibeau et M. Abraham Medeiros et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 31 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 1er février dès 9h au :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une célébration de sa vie aura lieu ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.