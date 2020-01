POULIN, Jacques



À Montréal, le 23 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Jacques Poulin, époux de Madame Germaine Lepage. Il a rejoint sa fille Carole.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Manon) et Charles (Rachel), ses petits-enfants Marc-André, Josiane et Audrey, sa soeur Réjeanne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février 2020 de 13h à 16h au:La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes pour leur soutien et les bons soins prodigués.