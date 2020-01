VAILLANCOURT, Marcelle

(née Choquette)



Entourée notamment de son mari Olivier et de ses enfants, à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, le 9 janvier, à quelques jours de ses 93 ans, est décédée paisiblement Marcelle Vaillancourt, fille de feu Henri Choquette et de feu Aldéa Larivière.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Lise, Pierre (Nadia Tremblay), Diane (Jacques Filion) et Gisèle; ses petits-enfants Mathieu, Marie-Eve, Annie-Claude, Guillaume, Alix, Nori, Jean-François, Benoit, Sébastien; ses douze arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs Gaëtane, Denise, Thérèse (Cloutier), Monique (Lefebvre), Carole (Choquette) et Andrée (Latour); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 1er février dès 11h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 1er février 2020 à 13h en l'église Saint-Antoine-Marie- Claret, 10660, Ave Larose, Montréal.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité de la Santé.