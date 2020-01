DUPUIS, Claude



À Varennes, le 22 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Claude Dupuis, époux de feu Mme Thérèse Traversy.Il laisse dans le deuil ses fils Yvan, Benoit (Claire Daneau), son petit-fils Yann, ses frères Normand, Jacques et Yvon, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 2 février 2020 de 12h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du