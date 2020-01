TOUSIGNANT, Nelson



À Longueuil le 13 janvier 2020 à l'âge de 81 ans est décédé Nelson Tousignant.Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique Perrée, son frère Élie-Paul (Claudette), ses soeurs Carmelle et Pauline, Lydie Gauthier fille de sa conjointe, ses belles-soeurs Laurence, Agathe et Madeleine.Il laisse également les amis de l'imprimerie, de la généalogie et de nombreux parents.La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC des Seigneuries de Varennes pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Un merci spécial Jean-Pierre Cinq-Mars pour sa grande disponibilité.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise Urgel Bourgie 6700, rue Beaubien est Montréal,le samedi 1 février 2020 de 19h à 21h et le dimanche 2 février de 9h à 11h. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.(https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner)Au Musée de l'imprimerie du Québec (https://www.museeimpression.org/).