DENIS MURRAY, Annette



Au CHSLD Val des Arbres, autrefois de St-Michel-de-Napierville, le 23 janvier 2020 à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Annette Denis, épouse de feu M. Maurice Murray.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Francine (Claude), Jacques (Diane), Claude, feu Denis (Raymonde), Maurice (Sylvie) et François (Chantal), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Germain (Jeannine) et Fernand, sa belle-famille Gisèle, André (Francine), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le vendredi 31 janvier 2020 de 14h à 16h et de 19h à 21h et le samedi 1er février 2020 de 9h à 10h30, suivi des funérailles à 11h en l'église de Saint-Michel.