CHRISTIE BOURASSA

Madeleine



De Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur St-Luc), le 4 janvier 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Madeleine Bourassa, épouse de feu Valbert Christie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Normand, ses petits-enfants Diane, Mélanie, Pierre et Mathieu Robitaille, Martine Christie, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Jacqueline ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle samedi 8 février 2020 à compter de 13 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 14 h 30, en la chapelle du complexe funéraire.