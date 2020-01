ST-ONGE, Monique (née Aquin)



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monique St-Onge (née Aquin) le 22 janvier 2020. Elle rejoint son mari feu Jean-Paul St-Onge et son fils feu Guy St-Onge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Christina) et Marc (Manon), ses petits-enfants Vincent (Virginie), Vickie, Justin et Julien, ses frères Jean et Daniel et ses soeurs Nicole et Suzanne ainsi que sa grande famille. Monique manquera aussi à ses nombreux amis de Lachine.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le samedi 1er février 2020 de 10h30 à 12h30 suivi du service funéraire à l'église Sts-Anges, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine à 13h.