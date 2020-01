BEAUDRY, Thérèse

née Labrosse



À Laval le 17 janvier 2020 à l'âge de 91 ans est décédée madame Thérèse Labrosse,épouse de feu monsieur Robert Beaudry.Elle laisse dans le deuil sa fille Ginette (Richard Doyle) ses fils Pierre (Claudette Valade) Robert (Jocelyne Leduc) et Michel (France Lemire), ses petits-enfants et arrières-petits-enfants, ses frères, Yvon et Claude (Lovia), sa belle-soeur Patricia (Pat) Labrosse, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille cous accueillera au complexe:le jeudi 30 janvier de 14hre à 17hre et de 19hre à 21hre. Une liturgie sera dite en chapelle à 20hre.