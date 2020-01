Delta condamnée à une amende de 50 000 dollars pour discrimination envers des musulmans

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a été condamnée vendredi à une amende de 50 000 dollars par les autorités américaines après des accusations de discrimination envers des passagers musulmans.

Dans une ordonnance par consentement visant à régler ce litige avec les passagers concernés, le département américain des Transports indique avoir établi que Delta « se livrait à des pratiques discriminatoires » et avait violé des lois anti-discrimination en ordonnant à trois passagers musulmans de quitter des avions.

Lors d’un incident le 26 juillet 2016, un couple de musulmans avait été expulsé d’un avion de Delta à l’aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle parce qu’un passager avait indiqué à une hôtesse que leur comportement le mettait « très mal à l’aise ». La femme portait un voile et l’homme aurait caché quelque chose dans sa montre, avait assuré le passager.

L’hôtesse avait déclaré avoir vu l’homme envoyer des messages comportant le mot « Allah » par téléphone.

Le commandant de bord avait ensuite discuté avec la sécurité de Delta, qui avait indiqué que le couple était des citoyens américains rentrant chez eux et ne faisait l’objet d’aucun signalement particulier. Mais le commandant avait refusé de les laisser revenir à bord.

Pour le département des Transports, le commandant n’a pas suivi les protocoles de sécurité de Delta et il est établi que « sans la religion (du couple), Delta ne l’aurait pas évacué et ne lui aurait pas interdit de rembarquer ».

Le second incident concerne un musulman à bord d’un vol reliant Amsterdam à New York le 31 juillet 2016. Des passagers et des hôtesses s’étaient plaints de lui, mais un agent de sécurité ne lui avait rien trouvé de suspect et le service de sécurité de Delta avait vérifié que l’homme ne faisait l’objet d’aucun signalement particulier.

Le commandant de bord avait néanmoins fait revenir son avion à l’aérogare, expulser le passager et fouiller son siège.

Pour le département des Transports, le commandant n’a pas suivi la procédure de sécurité et l’évacuation du passager « était discriminatoire ».

Delta n’a pas admis avoir eu des pratiques discriminantes, mais « ne conteste pas que chacun de ces deux incidents aurait pu être géré différemment », indique l’ordonnance.

Depuis ces deux affaires, Delta dit avoir amélioré ses procédures de sécurité « pour les rendre plus collaboratives et objectives ».