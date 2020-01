Des jets privés aux cyberattaques

DAVOS, Suisse | Il est d’abord venu au Forum économique mondial pour vendre des jets luxueux aux multimillionnaires de la planète. Maintenant, il vient pour savoir comment Hydro-Québec peut mieux se prémunir contre les pirates informatiques.

Pendant deux ans, en 2014-2015, Éric Martel a dirigé Bombardier Avions d’affaires, et Davos était un arrêt incontournable pour décrocher des contrats.

« Tous nos clients étaient ici », confie-t-il au Journal en montant les célèbres marches du centre des congrès de Davos.

Devenu PDG d’Hydro-Québec, l’homme aime toujours autant fréquenter le plus important événement d’affaires au monde, même si sa participation coûte environ 100 000 $ par année à la société d’État.

Vulnérabilité

« C’est assez dispendieux, mais ça vaut la peine, parce qu’autrement, je serais obligé de faire huit voyages dans l’année pour voir les mêmes personnes. Ça coûterait pas mal plus cher », assure-t-il.

Ces deux dernières années, M. Martel a présidé un groupe de travail du Forum économique mondial composé d’entreprises d’électricité, qui s’est notamment penché sur les cyberattaques.

« On s’en va sur plus de numérisation. Ça permet de régler beaucoup de problèmes, on est plus efficaces et ça coûte moins cher que de mettre de l’appareillage comme avant, mais on s’ouvre un flanc sur une vulnérabilité potentielle, alors notre travail c’est de bien nous protéger contre ça », explique-t-il.

Empire perdu

C’est aussi à Davos qu’a émergé l’idée d’Hilo, la nouvelle filiale d’Hydro axée sur les technologies d’économie d’énergie.

« Les Italiens de la société Enel avaient déjà fait pas mal de travail là-dessus, donc c’est sûr qu’on a regardé ce qu’ils avaient fait et qu’on s’en est inspirés. »

Davos a même joué un rôle dans la signature de ce qui pourrait être le plus gros contrat jamais décroché par Hydro-Québec : celui prévoyant l’exportation de 9,45 térawattheures par année au Massachusetts. Revenus anticipés : 10 milliards $ US sur 20 ans.

Le projet fait toutefois face à une vive opposition dans le Maine.

« C’est sûr que si le pylône passe dans ta cour, eh bien là, c’est moins drôle. On comprend ça », affirme Éric Martel.

Bien sûr, le dirigeant profite de sa présence à Davos pour tenter de conclure, enfin, une première acquisition à l’étranger. Jusqu’ici, Hydro s’est butée à des prix trop élevés et à des questions sur son indépendance politique de la part de vendeurs potentiels.

« Des gens nous ont demandé : “Vous êtes une société d’État, est-ce qu’un jour les choses peuvent changer ?” On est transparents. La réponse à ça, c’est que oui, on pourrait avoir un jour un gouvernement qui aurait une autre mission pour Hydro-Québec. »

M. Martel croit tout de même possible de recréer le réseau international qu’Hydro s’était constitué de 1998 à 2006, principalement en Amérique latine, mais qui a été liquidé il y a une dizaine d’années.

« Hydro-Québec aurait peut-être aujourd’hui une présence mondiale gigantesque, constate-t-il. Bon, on a choisi de faire autre chose. On voulait remettre l’attention sur le Québec parce qu’il y avait beaucoup de projets hydroélectriques. »

TM4

Éric Martel a pourtant cédé le contrôle de la filiale de motorisation électrique TM4 à l’américaine Dana, en 2018. Selon lui, TM4 ne pouvait pas percer significativement le marché sans appartenir à un équipementier automobile.

« T’es mieux d’avoir 45 % d’une entreprise qui peut être dans les milliards de dollars en revenus, plutôt que 100 % d’une entreprise de 60 millions $ qui n’aurait peut-être pas survécu non plus », estime-t-il.