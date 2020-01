ST-LAURENT, Benoit



Après un long combat, le 21 janvier 2020, est décédé à l'âge de 64 ans, Monsieur Benoit St-Laurent.Outre son épouse, Nicole Gendron, il laisse dans le deuil ses fils François (Marie-Andrée), Hugo (Marie-Claude) et Karel, ses petits-enfants Rose, Zack, Amy, Léa, frères et soeur, neveux et nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à lale lundi 27 janvier 2020 de 14h à 18h.