CHATELLE, Jean-Paul



À St-Jérôme, le 21 janvier 2020, est décédé M. Jean-Paul Chatelle, à l'âge de 89 ans, époux de feu Mme Claire Longpré.Il laisse dans le deuil son beau-frère Lewis Longpré (Chantal Lebel), ses belles-soeurs Monique Longpré et Céline Gauthier, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 janvier 2020 de 13h à 16h et 18h à 21h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Jérôme à une date ultérieure.