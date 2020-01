Gaspésie: Voir Percé l’été comme l’hiver

PERCÉ | Si Percé déborde de touristes en été, il en va tout autrement en hiver, une situation que tente de changer un groupuscule de valeureux pionniers visionnaires.

À la mi-janvier, la rue principale est déserte, mis à part quelques locaux qui bravent le vent et le froid. Les hôtels, restaurants et commerces, y compris le poste d’essence, sont pour la plupart barricadés pour la saison hivernale. Le seul endroit en fait pour casser la croûte est un petit coin-repas aménagé à la coopérative alimentaire du village.

Le fameux rocher est toutefois toujours au rendez-vous, brillant de tous ses feux, tout comme les glaces sur ses pourtours, grâce à un soleil éclatant. Qui plus est, les sentiers du mont Sainte-Anne vous accueillent à bras ouverts toute l’année, pour des panoramas à couper le souffle.

Avec ce vaste terrain de jeux enneigé à ses côtés, Percé n’attendait qu’un entrepreneur dynamique et audacieux pour prendre les rênes de cet immense potentiel touristique pour donner un nouveau souffle à la ville et ses environs.

Photo courtoisie, Roger St-Laurent

Camp de base

En 2017, Jean-François Tapp et sa conjointe Pascale Desrochers ont repris en main une auberge plus que centenaire dans le secteur de Coin-du-Banc pour la transformer en camp de base quatre saisons pour les amants de nature et de plein air.

L’aspect intéressant du projet est certainement son offre intégrée qui jumelle hébergement et restauration, simple mais efficace, à une kyrielle d’activités, incluant le ski de fond, le ski hok, le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) et l’escalade de glace.

« Il faut des ressources touristiques pour accueillir la visite. Pour l’instant, je suis autosuffisant, mais en créant un besoin, d’autres embarqueront dans l’aventure. C’est le début de quelque chose de beau, je suis sûr qu’on va y arriver », de dire, confiant, l’homme de 39 ans.

Nul doute qu’avec tous les projets qui bouillonnent dans la tête de ce fier Gaspésien, ambassadeur émérite de la région, le succès attend... au Coin-du-Banc !

Repères - Gaspésie

Photo courtoisie, Roger St-Laurent

Accès : La meilleure façon de visiter la Gaspésie demeure en véhicule. Comptez environ 350 km de Québec et 575 km de Montréal pour atteindre la porte d’entrée de la région, Sainte-Flavi---e. Deux compagnies aériennes assurent aussi des liaisons quotidiennes vers Mont-Joli, Gaspé et Bonaventure, soit Pascan et Air Canada.

Période : La période d’activités hiver-nales s’étend de la mi-janvier à la fin mars, bien qu’elle varie en fonction des accumulations de neige et de la localisation géographique (moins abondantes en bord de mer qu’en montagne).

Conseils : Vérifiez au préalable la disponibilité des services, l’offre touristique étant plus limitée en hiver, et armez-vous de vêtements chauds.

Bonnes adresses

Photo courtoisie, Hôtel & Cie