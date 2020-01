[VIDÉOS] L’année des jeunes aux Grammy: nos prédictions

Tassez-vous les vieux, la jeunesse débarque en force cette année à la soirée des prix Grammy. Pratiquement inconnus du public il y a un an, Lizzo (8 nominations), Billie Eilish (6) et Lil Nas X (6) composent l’un des trios de tête les plus inattendus de l’histoire du party annuel de la musique américaine.

Arriveront-ils à transformer ces nombreuses citations en statuettes dorées? Le Journal a regardé dans sa boule de cristal pour tenter de deviner l’allure du vote dans les quatre grandes catégories.

► NDRL : Nous ne saurions trop implorer votre indulgence si nous terminons la soirée avec un score de 0 en 4. Aux Grammy, les surprises sont quand même fréquentes.

Chanson de l’année

Always Remember Us This Way (Lady Gaga)

Bad Guy (Billie Eilish)

Bring My Flowers Now (Tanya Tucker)

Hard Place (H.E.R.)

Lover (Taylor Swift)

Norman Fucking Rockwell (Lana Del Rey)

Someone You Love (Lewis Capaldi)

Truth Hurts (Lizzo)

Analyse : Au cours des dix dernières années, l’Académie a opté pour des vainqueurs différents une fois sur deux dans les catégories enregistrement et chanson. Voilà une belle occasion d’honorer l’autre chouchou de 2019 dans une catégorie réservée aux auteurs.

Prédiction : Bad Guy

Nouvel artiste

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Analyse : Il y a véritablement deux noms qui ressortent du lot et ce sont encore ceux de Eilish et Lizzo. Son âge, son impact auprès des jeunes, pour qui elle constitue un porte-voix de leurs craintes et aspirations, son sens inné de la mélodie et son potentiel sans limites font de la star de 18 ans, Billie Eilish, le choix logique.

Prédiction : Billie Eilish

Album de l’année

I,I (Bon Iver)

Norman Fucking Rockwell (Lana Del Rey)

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

Thank U, Next (Ariana Grande)

I Used To Know Her (H.E.R.)

7 (Lil Nas X)

Cuz I Love You (Lizzo)

Father of the Bride (Vampire Weekend)

Analyse : Ici, les recrues de l’année sont désavantagées du fait qu’il n’est pas dans les habitudes de l’Académie de récompenser des artistes en début de carrière dans cette catégorie. Peut-être que l’inclusion récente de 900 nouveaux membres votants, dont plusieurs sont des femmes, des personnes de couleur ou ont moins de 39 ans, pourra faire pencher la balance en faveur de Lizzo ou Eilish. Ou même Grande. Il nous semble cependant plus probable que l’acclamé nouvel album de Lana Del Rey coiffera les jeunes au fil d’arrivée.

Prédiction : Norman Fucking Rockwell

Enregistrement de l’année

Hey, Ma (Bon Iver)

Bad Guy (Billie Eilish)

7 Rings (Ariana Grande)

Hard Place (H.E.R.)

Talk (Khalid)

Old Town Road (Lil Nas X avec Billy Ray Cyrus)

Truth Hurts (Lizzo)

Sunflower (Post Malone & Swae Lee)

Analyse : Éliminons d’emblée les titres de Bon Iver, H.E.R., Khalid et Post Malone. 7 Rings compte sûrement bien des supporters, mais il serait étonnant qu’Ariana Grande reparte avec les lauriers. Malgré son immense succès commercial, Old Town Road semble partir avec une longueur derrière Bad Guy et Truth Hurts. Eilish ou Lizzo?

Prédiction : Truth Hurts

La soirée des prix Grammy

Quand : Dimanche, à 20 h, à CBS

Où : En direct du Staples Center de Los Angeles

Animation : Alicia Keys

En performance : Aerosmith et Run-DMC, Camila Cabello, Billie Eilish, Blake Shelton et Gwen Stefani, Ariana Grande, H.E.R., Jonas Brothers, Demi Lovato, Lizzo, Bonnie Raitt, Rosalía, Tyler, The Creator, Charlie Wilson.