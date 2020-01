Immobilier: prévisions 2020

Que nous réserve l’année 2020 en matière d’immobilier? Voici les prévisions provinciales de JLR Solutions Foncières.

Photo Can Stock Photo / svanhorn

La demande

Pour 2020, la demande devrait augmenter, quoique de manière moins prononcée qu’en 2019. Elle devrait continuer d’être stimulée par le contexte démographique, le cadre réglementaire et les taux d’intérêt. «Par contre, le ralentissement de la création de ménages et la croissance économique, qui devrait être moindre en 2020 qu’en 2019, limiteront les pressions sur le marché immobilier», mentionne Mme Joanie Fontaine, économiste principale chez JLR.

L’offre

Mme Fontaine et son équipe estiment que la croissance de l’offre sera plus faible que l’année dernière. L’augmentation du nombre de propriétés non écoulées pourrait, par ailleurs, aider à limiter les pressions haussières sur les prix. «Une hausse importante de la demande pourrait rapidement mettre le marché sous pression», met-elle en garde. Alors que le nombre de nouvelles constructions de copropriétés et de maisons a diminué par rapport à l’année précédente, le secteur locatif devrait bénéficier d’une hausse majeure du nombre de nouvelles mises en chantier. «Cela pourrait aider à minimiser la pénurie de logements qui se traduit en taux d’inoccupation très faibles depuis deux ans», souligne Mme Fontaine.

Les taux d’intérêt

Les taux d’intérêt devraient demeurer bas en 2020. «Le ralentissement économique mondial porte à croire que les banques centrales resteront très prudentes avec leur politique monétaire. Ainsi, les bas taux hypothécaires devraient continuer de favoriser l’acquisition de propriétés au Québec», avance Mme Fontaine.

L’économie

Comme l’indique Mme Fontaine, un faible taux de chômage est de bon augure pour l’économie, mais elle précise qu’à terme, c’est surtout la création d’emplois qui permet de stimuler la demande en logements. «Pour l’instant, l’économie québécoise continue de bien performer, ce qui favorise un marché du travail en santé. Par contre, le contexte actuel pointe vers un ralentissement de l’économie mondiale et il est possible, en 2020, que le marché de l’emploi du Québec n’affiche pas les excellents résultats qu’on lui a connus en 2019».

Du positif en 2020

Enfin, la croissance des ventes et des prix sur le marché des propriétés unifamiliales et des copropriétés devrait être encore au rendez-vous en 2020 dans la province. Mme Fontaine estime toutefois que son ampleur pourrait être moindre qu’en 2019, et ce, surtout dans les régions où les croissances démographiques sont faibles.