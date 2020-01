Inoubliables: Andrée Boucher

Elle a été la première Artémise des Belles histoires des pays d’en haut, amoureuse du bel Alexis. Des dizaines d’années plus tard, elle incarnait la violence conjugale dans la peau de la douce Évelyne de Lise Payette, dans le téléroman Des dames de cœur, déclenchant une grande vague d’aveux et de dénonciations. Entre ces deux grands rôles, une vie rock’n roll, où drogues et alcool régnaient en maîtres, mais où l’amour triompha.

Photo d'archives

C’est grâce aux comédiens qui séjournaient à l’hôtel de votre père, dans votre village natal d’Abitibi, que vous avez eu envie de faire ce métier. Pourquoi ?

Afin d’amasser des fonds pour bâtir une église à notre curé, mon père accueillait des troupes de burlesque dans son hôtel : la Poune, Manda, Olivier Guimond... Ce n’était pas le Ritz, mais c’était le seul endroit où rester dans la région. Ces gens-là vivaient misérablement, mais ils avaient la passion. Mon père les traitait bien. Il leur servait un peu d’alcool et la bonne humeur montait. Ça riait et chantait et moi, petite fille, je les épiais à travers les barreaux de l’escalier. Mes parents n’étaient pas des gens très joyeux, contrairement aux comédiens, alors, du haut de mes 5 ans, j’ai voulu rire comme eux et j’ai dit à ma mère : « Je veux devenir acteur--- ! » Et je n’ai jamais changé d’idée.

Photo d'archives

Vous avez joué le rôle de la belle Artémise dans la série Les belles histoires des pays d’en haut, diffusée dès 1956 à Radio-Canada. C’était comment, à l’époque ?

Artémise a été mon premier grand rôle. C’est monsieur Grignon [Claude-Henri, l’auteur] qui voulait que ce soit moi, parce que j’étais un peu ronde et parce que je venais de l’Abitibi. Comme ça, il disait que si j’avais un blanc, je trouverais les mots qu’il faut ! On enregistrait en différé, comme le direct. On devait savoir nos textes sur le bout des doigts parce qu’on ne recommençait jamais, à moins d’être mort (rires) ! Si les décors tombaient, ce n’était pas grave, on continuait. C’était de l’adrénaline à l’état pur. J’ai adoré ça !

Est-ce que vous écoutez la nouvelle série Les Belles histoires ?

Je ne suis pas une écouteuse de télé. Parce qu’au début, quand les rôles sont devenus plus rares, ça me faisait trop mal. Il n’y a pas de rôles de boiteuse dans les séries ! Pourtant, 2 % de la population marche avec une canne, une marchette, des béquilles ou est en fauteuil roulant. Mais on ne voit pas ça à la télé. C’est merveilleux l’histoire des trentenaires, mais parfois, on aimerait ça être représentés, nous aussi, les séniors. Il va bien falloir que ça change un jour. Aujourd’hui, une personne sur cinq est un aîné. Dans dix ans, ce sera deux sur cinq et dans vingt ans trois personnes sur cinq.

Photo d'archives

Après Artémise, vous avez amorcé une carrière en France, qui s’est terminée de façon abrupte. Que s’est-il passé ?

J’avais décroché un rôle important dans la série Schulmeister, espion de l’empereur. On avait tourné dans toute la France et la série avait été diffusée ici aux Beaux dimanches. J’avais commencé à boire beaucoup. J’étais très alcoolique. Mais à l’époque, on ne s’en rendait pas compte, parce que tout le monde buvait. En après-midi, si quelqu’un arrivait chez toi, tu ne lui offrais pas un café, mais un scotch ou un gin-tonic. Un grand producteur m’avait proposé un rôle en disant : « Si Annie Girardot n’est pas disponible... » Elle était une grande star à l’époque. La remplacer aurait pu lancer ma carrière. Mais j’ai répondu : « Je n’ai jamais été le bon marché de personne... Je retourne au Canada (rires) ! » Avec cette phrase, j’ai raté ma carrière en France. Sur mon lit de mort, ce sera probablement la seule chose que je vais regretter. Mais en même temps, si je n’étais pas revenue, je n’aurais jamais rencontré Jean-Pierre.

Les débuts de votre relation avec Jean-Pierre (Bélanger, auteur), au milieu des années 1970, ont fait couler beaucoup d’encre. Étiez-vous une femme cougar avant que le terme existe ?

Effectivement. On n’a pourtant que onze ans de différence. Aujourd’hui, ce n’est rien. Mais à l’époque, les gens nous couraient après dans la rue avec des téléobjectifs pour nous prendre en photo (rires). Un jour, un magazine avait titré « Harold et Maude » ! Je n’avais pas l’habitude de faire des histoires, mais cette fois-là, j’étais fâchée. Dans le célèbre film, Maude a 80 ans et Harold en a 15 ! Quand même !

Tout le monde pensait que ça n’allait durer que six mois, un an, entre Jean-Pierre et moi. On est ensemble depuis 43 ans !

Photo d'archives

Parlez-nous d’Évelyne, votre personnage dans le téléroman de Lise Payette, Des dames de cœur.

Évelyne a été un cadeau ! La première année, je n’avais rien à faire. J’étais une grande oreille qui écoutait les autres. Puis Évelyne a été victime de violence conjugale. Lise Payette avait essayé de faire passer une loi, alors qu’elle était au gouvernement. Mais, elle s’était fait dire que ça n’existait pas, la violence conjugale. Donc, elle a fait passer le message par la télé. Et tout à coup, un grand nombre de femmes se sont livrées dans les médias. Alors, le rôle est devenu envahissant pour moi. Je devais emporter dans mon sac à main une liste des maisons d’hébergement, parce que des femmes m’arrêtaient partout pour demander de l’aide. Je ne sortais jamais de l’émission. J’étais même invitée à donner des conférences dans les refuges pour femmes, alors que ce n’était pas du tout ma réalité. Mais c’est comme ça que j’ai commencé à donner des conférences.

Au cours de votre vie, vous avez perdu une fillette de six mois à la suite d’une erreur médicale, subi plusieurs opérations aux hanches et aux genoux, sombré dans la drogue et l’alcool, refait surface grâce aux cures de désintox. Comment avez-vous réussi à vous en sortir ?

J’ai toujours gardé espoir que ça irait mieux. Je n’ai jamais baissé les bras et j’ai rêvé d’un monde meilleur ! C’est aussi grâce à Jean-Pierre qui était tellement discipliné. Il m’a rentrée en cure de désintoxication de tout. Aujourd’hui, j’ai les os abîmés, je fais beaucoup d’arthrose, mais j’ai encore une santé de fer et je n’arrête jamais. J’ai des projets (dont un workout sur le web). Je vais au gym trois fois par semaine. Je grimpe le mont Royal. Il faut que ça grouille.

Chacun son chemin