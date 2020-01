«Malgré nous» de Claire Norton: jusqu’où aller par amitié?

Spécialiste en ressources humaines, la romancière française Claire Norton a imaginé un roman réaliste, émouvant, troublant, montrant jusqu’où les gens sont prêts à aller par amitié, Malgré nous. Trois amis, survivants d’une tragédie dans leur adolescence, sont soudés à jamais. Mais lorsque d’autres drames surviennent à l’âge adulte, seront-ils assez solides pour les traverser?

Théo, Maxime et Julien ont échappé par miracle à un incendie dévastateur, grâce au courage de Théo qui a sauvé la vie de ses amis. Vingt ans plus tard, Théo a fondé une famille avec Marine et le couple a une petite fille, Julie.

Théo, débordé de travail, sombre peu à peu dans l’épuisement professionnel. Et comme un malheur ne vient jamais seul, l’avion dans lequel se trouve Marine s’abîme en mer, entre Rio de Janeiro et Paris. Comment arrivera-t-il à surmonter autant de drames?

«J’avais envie de parler de la force des liens qui peuvent unir des personnes, et qui peuvent devenir les seules attaches qui nous retiennent à la vie lorsqu’on est confronté à des tragédies», dit Claire Norton, en entrevue.

«C’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de voir, quand on est confronté à l’adversité, quelles sont les ressources qui nous permettent de nous relever et de nous reconstruire.»

Résilience

Son roman très réaliste, glaçant par moments puisqu’on comprend que ce qu’elle décrit pourrait vraiment arriver, parle d’amitié, de résilience, de limites, mais aussi d’épuisement professionnel.

«On peut tous, un jour, être confrontés à un événement brutal ou inattendu, et là, tout s’écroule au fond de nous : nos convictions, nos certitudes, et c’est ça qui est difficile. On n’a pas tous les mêmes forces, on n’a pas tous une foi qui nous permet d’être guidés. Comment trouver ce qui nous permet de tenir?» ajoute-t-elle.

Claire Norton admire les personnes qui arrivent à se relever de drames. Elle parle de l’écrasement du vol 447 d’Air France de 2009 et a eu l’occasion d’échanger avec une maman qui a perdu sa fille dans cette tragédie.

«Vous avez en plus le sentiment d’incompréhension et d’injustice parce que vous n’avez pas de responsable. C’est compliqué de se raccrocher à quelque chose, dans ces cas-là.»

Des leçons de vie

Le sujet de la résilience lui tient vraiment à cœur.

«Je travaille dans les ressources humaines. J’ai travaillé dans des établissements de soins, dont un de soins palliatifs. Dans ces endroits, vous partagez des moments d’une rare intensité et j’ai pu recueillir des confidences dans un lieu où la superficialité n’a pas de place et où les personnes ne cherchent plus à tricher. Et c’est dans cet endroit que j’ai reçu les plus belles leçons de vie qui soient.»

Claire Norton est française. Elle travaille dans le domaine des ressources humaines et écrit des romans.

Elle a aussi publié En ton âme et conscience...

Son fils étudie au Québec.