La maison de la semaine: veiller sur la famille

Fièrement érigée en bordure du chemin Philip-Toosey à Stoneham, cette divine contemporaine a été construite pour offrir un milieu de vie rassembleur, épuré, près de la nature, divertissant, confortable et d’une grande beauté, à une petite ou grande famille.

Adossée à un boisé, cette demeure proposée par l’Équipe Marc Bonenfant de Royal Lepage Inter Québec tissera un lien privilégié entre ses futurs propriétaires et la nature qui s’invite dans leur cour. Il suffira de chausser des raquettes pour parcourir la forêt voisine ou de chevaucher une motoneige pour rejoindre les sentiers situés tout près. D’ailleurs, le garage étant excavé, il compte un espace supplémentaire (16 X 23) accessible par la cour, pour ranger un véhicule tout-terrain ou des équipements de plein air permettant d’explorer la nature qui entoure la propriété.

Le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée profitent de deux terrasses couvertes du côté de la cour, où les barbecues en plein air sont délicieux et où prendra peut-être bientôt place un spa, à l’abri des intempéries. Quant à la cour gazonnée, une piscine, un aménagement paysager fleuri et un jardin l’élèveraient au titre de «paradis».

Parfaite pour recevoir

Le hall d’entrée et sa garde-robe ne font aucun doute: cette maison espère accueillir beaucoup de visiteurs! Au pied de l’escalier, c’est-à-dire au cœur du rez-de-chaussée, on ne se sent pas à l’étroit, entouré de grandes pièces ouvertes accueillant le salon en façade, la salle à manger bordée d’une porte-fenêtre triple et la cuisine. Cette convivialité encourage la tenue de réceptions pour toutes occasions! Elle permet aussi aux membres d’une même famille de passer beaucoup de temps ensemble, même s’ils vaquent tous à des occupations différentes, dans les pièces communes du rez-de-chaussée.

Comme le veut la tradition québécoise, la cuisine représente le point de rassemblement par excellence, autour de son long îlot couvert de granit noir mat, tout comme les comptoirs qui bordent la pièce. Le mariage des armoires blanches lustrées et des caissons qui imitent le bois crée un agréable contraste. L’organisation permet de cibler différentes zones dans la cuisine: bar et café, préparation des aliments, cuisson sous la hotte cheminée, dressage des assiettes, coin lunch et 5 à 7, lavage dans l’évier double sous-plan, etc. La grande fenêtre qui longe le comptoir permet de mitonner les repas en admirant le paysage. Comme dans toutes les pièces où l’on pose les pieds sur des carreaux (entrée, cuisine, salles de bain, sous-sol), le plancher est chauffant. Quel confort!

Le rez-de-chaussée compte également le nec plus ultra de la salle de lavage, qui sert aussi de salle d’eau.

Chacun son espace

L’escalier en bois orné d’un limon central vole certainement la vedette dans cette maison, mis en lumière par une immense fenêtre et surplombé de chics globes lumineux. À son sommet se déploie la chambre principale, dont le walk-in et les fenêtres feront craquer les visiteurs.

La salle de bain voisine est plus grande que nature, avec son élégant bain autoportant, sa vaste douche en verre et en céramique, ainsi que sa vanité coiffée de deux lavabos, respectant toujours le style contemporain de la maison. Deux autres chambres identiques offrent un jardin secret à des enfants, qui s’y sentent en sécurité lorsqu’ils s’assoupissent sur le même étage que leurs parents.

Plaisirs au rez-de-jardin

Le rez-de-jardin se veut le lieu de bien des plaisirs... Près des portes-jardin menant à la cour, la très lumineuse salle familiale pourrait se voir attribuer différentes fonctions, selon les intérêts des prochains propriétaires. Il en est de même pour le cinéma maison qui conviendrait aussi pour une salle de jeux ou un gym. Puis une quatrième chambre comblerait certainement un adolescent, qui aurait le loisir d’utiliser la salle de douche non loin.