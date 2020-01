Le spectacle étonnant d’un lavoir géant

MUMBAI, Inde | À Mumbai, le lavoir municipal est incontournable, tellement c’est étourdissant de voir ces milliers et ces milliers de chemises et de pantalons que les gens laissent à sécher avant de les récupérer le lendemain. On pourrait craindre dans ce micmac de ne pas retrouver les choses qu’on y a laissées la veille, et pourtant, dans ce désordre organisé, on a toujours affaire à quelqu’un qui a vu votre pantalon ou votre chemise et qui vous les redonne. Et dire que par chez nous, il arrive fréquemment que le nettoyeur égare votre chemise...

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Cette institution est essentielle dans une ville où des millions de pauvres n’ont pas de quoi laver leurs vêtements à la maison : il faut un service municipal très abordable pour assurer un minimum d’hygiène. C’est une question de salubrité publique.

Comment ça se passe ? Dans le bassin de lessive, on voit deux ou trois personnes brasser les vêtements, les pieds dedans, pour le piétiner et faire fonctionner le savon, comme une machine à laver humaine. Ensuite, on rince et on tord les tissus. Étape suivante : on frappe le linge mouillé sur une surface dure pour en extirper l’eau (une opération d’essorage que nos laveuses exécutent sous le vocable anglais de spin). Bref, une fois qu’on a « sacré une volée » à votre chemise, on l’accroche. Le soleil a vite fait de la sécher. À voir les employés du séchoir travailler, on se dit qu’ils n’ont pas besoin d’exercice après leur journée de besogne qui est un entraînement en soi !

Photo courtoisie, Gilles Proulx

La pollution est telle à Mumbai que juste en défilant dans la rue, on resalit sa chemise au contact de l’air poussiéreux, ce qui fait que le lavoir n’a pas de temps creux. Rajouter à cela les centaines d’autocars de touristes qui s’arrêtent pour admirer ce spectacle unique : tout guide touristique s’oblige à nous faire découvrir ce lieu d’un exotisme total pour l’Occidental.