Le week-end culturel de Helene Robbie

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre Ne coupez jamais la poire en deux, des auteurs Tahl Raz et Christopher Voss, qui est un guide sur la négociation. Je trouve extrêmement intéressant que l’un des coauteurs, Christopher Voss, soit un ancien agent du FBI qui a notamment négocié avec des terroristes. Il a écrit des histoires exactement comme elles sont arrivées avec tous les enjeux impliqués. En plus, il parvient à faire des parallèles pour appliquer ces principes qui sont à la portée de tous dans la vie de tous les jours. Que ce soit au travail pour négocier son salaire ou avec des membres de la famille avec qui on a à négocier. On comprend que rien n’est rationnel et que tout est émotionnel. C’est ce qui m’a interpellée.

Quel est le film qui vous a interpellée ?

Photo courtoisie

Le film américain, Joker, de Todd Phillips. Même si c’est violent, ça nous conscientise au niveau des problèmes de santé mentale qui ne sont pas assistés. Les gens qui n’ont pas accès à la médication par manque d’argent, ou qui sont laissés pour compte peuvent facilement basculer. On réalise que ça peut aller très loin et que, parfois, ça tient à seulement un fil. On nous démontre également jusqu’où peut mener le manque d’amour. En plus, le jeu d’acteur de Joaquin Phoenix est excellent. Ça doit être vraiment très bouleversant à jouer.

Quel est le spectacle que vous irez voir ?

Photo courtoisie

J’ai très hâte de voir la pièce, À quelle heure ont meurt ?, de Réjean Ducharme, qui sera présentée au Théâtre de Quat’Sous en avril prochain, mettant en vedette Gilles Renaud et Louise Turcot. L’univers de Ducharme me fascine. J’ai dû lire son premier roman, L’Avalée des avalés, au moins quatre ou cinq fois et je le lirai encore. J’aime sa poésie. Sinon, à ce même théâtre, la pièce Courir l’Amérique qui prendra l’affiche en mars prochain m’interpelle aussi. Les auteurs on fait un travail extraordinaire en traversant l’Amérique et en allant à la rencontre de citoyens et de leur communauté en s’intéressant aux figures oubliées.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

J’aime la série française Dix pour cent. J’apprécie particulièrement le fait que l’on montre que ces artistes vivent aussi des choses comme tout le monde. De plus, on raconte également la vie des agents, ce qui est intéressant. Même si certaines histoires sont exagérées, on se reconnaît à travers ce pot-pourri de choses que l’on vit. Je compte bien regarder l’adaptation québécoise, Les invisibles.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo courtoisie

J’admire le travail de la réalisatrice et scénariste Jeanne Leblanc. Au moment où je l’ai connue, il y a près de 10 ans, elle était troisième assistante sur un plateau. Elle a monté les échelons un à un pour un jour être honorée en recevant l’Hommage Diamant Birks, réservé aux femmes de l’année en cinéma lors du Festival international du film de Toronto en 2018. C’est une femme authentique et extrêmement humble. Tout en travaillant dans l’ombre, elle a fait ses propres projets, dont des films au cinéma et plusieurs courts métrages. Ça m’inspire et elle m’impressionne énormément !

On suit Helene Robbie