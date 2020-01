Les Vancouver

J’aurais aimé ça être là, au 18e siècle, lorsque des fondateurs de la Colombie-Britannique ont décidé que la dernière grande île à l’ouest du pays s’appellerait Vancouver en l’honneur de George Vancouver, un navigateur du Pacifique qui n’avait pas peur de la vague.

Quelques années plus tard, lorsque d’autres grands penseurs ont fondé la dernière grande ville à l’ouest, ils ont décidé de l’appeler... Vancouver. Ben voyons donc ! Étaient-ils en boisson ? Pas à des kilomètres l’une de l’autre, juste une à côté de l’autre. L’île et la ville de Vancouver sont à une distance de 40 km. Y avait-il une pénurie de noms dans ce temps-là ? Deux endroits où les postiers ont dû souvent se gratter la tête.

D’ailleurs, en choisissant d’aller s’établir à Victoria, sur l’île de Vancouver, je me demande si Meghan et Harry réalisent bien qu’ils ne seront pas dans la ville de Vancouver. Qu’ils devront faire une heure et demie de traversier chaque fois pour aller magasiner ou sortir en boîte lorsque du monde ordinaire ils seront devenus.

Victoria, qui est belle pour ses grands jardins et ses totems, n’est peut-être pas la bonne place pour quitter sa vie de tanguy royal et élever des enfants, mais les paparazzis vont s’écœurer, c’est certain.

LE CŒUR LÉGER

Il faut nous donner ce qui nous revient. Nous nous sommes bigrement améliorés sur les réseaux sociaux. La rage au clavier a agréablement ramolli et Facebook, notamment, est devenu davantage un outil d’information, sinon de plaisir. Les fake news sont en sérieuse perte de vitesse. Bien sûr, il y a des opinions utiles, mais avons-nous besoin de haine supplémentaire ? Est-ce vraiment important que 150 personnes picossent sur un même sujet sur lequel nous n’avons aucun contrôle ?

Tant qu’à écrire, pourquoi ne pas écrire de belles pensées ou carrément de bonnes blagues ? Plusieurs l’ont compris. Pas besoin de rajouter des nuages gris dans le portrait, on en a assez. J’adore suivre en textes et en photos des amis qui sont en voyage.

Mais oui, montrez-les, vos enfants, vos chats, vos fleurs, votre pâté chinois, votre char et votre moto. Il n’y a aucun mal à ça. Ne soyez pas timides, même si vous faites des fautes, ce n’est pas grave. Plus vous écrirez, plus vous vous améliorerez.

On n’a jamais eu autant la chance de s’exprimer, ne manquez pas ça et partez du bon bord, du côté positif, joyeux. Le cœur léger, ça vous va tellement bien !

DANS LE TAS

Jean Charest a presque cité René Lévesque : « Si je vous ai bien compris, vous me dites : y’aura pas de prochaine fois ! »

Hier matin, Pélo s’est réveillé avec 3 boutons dans le front. Il pense qu’il fait de l’acné du sommeil.

Spécial végane pour le Super Bowl : les ailes de brocoli seront à 25 cennes ! (La Cage)

Les joueurs du Canadien iront voir le match du Super Bowl Shea Weber.

Le responsable des missiles en Iran a décidé de changer son vieil intercom.

La barbe de Justin Trudeau, c’est-tu une vraie ?

AH OUI !

Vous êtes-vous ennuyés ? Jamais autant que moi. Je suis super heureux de vous retrouver. Je sais qu’il est tard pour vous souhaiter une bonne, heureuse et saine année, mais j’insiste.

Demain, on se retrouve dans la section Sport. Je suis un homme très « vertile ».