Maîtres chez nous selon Marcel

Le rachat au coût de 840 millions de dollars des 60 % de parts du Groupe Canam détenues par le fonds américain AIP avait-il pour but d’être plus « maîtres chez nous » ?

Le grand patron de Canam, Marcel Dutil, ne s’en cache pas. « La réponse : c’est oui ! » a-t-il affirmé lors de l’entrevue accordée au Journal.

Et pour la famille Dutil et ses deux grands partenaires, la Caisse de dépôt et placement et le Fonds de solidarité de la FTQ, ça urgeait de racheter les Américains. Pourquoi ?

Parce que le fonds AIP c’est un Hedge Fund. Ces gens-là, dès qu’ils investissent dans une entreprise, laisse entendre M. Dutil, ils ne pensent qu’à revendre au plus sacrant, dans le but de réaliser un coup d’argent.

Protéger son « monde »

Marcel Dutil craignait que les Américains vendent leurs parts à une entreprise autre que québécoise. Ce qui risquait de nuire considérablement à son « monde » de la Beauce lors de la prochaine récession.

« Nous, on est dans un métier cyclique. Sur une période de sept ans, tu as de cinq à six ans de croissance. Après cela, normalement, le marché te coupe de 20 % à 40 %. Durant cette période-là, il y a des mises à pied. Nos opérations en Beauce auraient probablement été plus touchées qu’ailleurs. »

Les Américains, selon M. Dutil, n’en ont rien à foutre des employés de Saint-Gédéon-de-Beauce.

Mais maintenant, avec le rapatriement du contrôle de Canam au Québec, l’usine de Saint-Gédéon retrouve ses lettres de noblesse. La famille Dutil s’engage à protéger le mieux possible son monde, soit les 800 employés de l’usine de Saint-Gédéon et les 200 du siège social de Saint-Georges.

Comme le dit si bien Marcel Dutil : « Quand tu gardes le siège social au Québec, les décisions se prennent en fonction du bien de l’entreprise, mais... des Québécois en premier. »

Pour un jeune de 20 ans et fier assembleur des poutrelles de Marcel Dutil, comme Antoine C, alias COCO, le demi-frère de ses petits-enfants Maïna et Maxime, « c’est rassurant de voir le Groupe Canam redevenir entièrement québécois », dit M. Dutil.

Responsabilité sociale

C’est notamment par responsabilité sociale envers « notre monde » de la Beauce que Marcel Dutil a décidé de ramener le contrôle de Groupe Canam au Québec. C’était très important à ses yeux que ses enfants (Charles, Marc, Anne-Marie, Sophie) soient convaincus du bien-fondé de reprendre le contrôle de Canam au sein de la famille et de prendre soin des employés.

Marcel Dutil compte sur sa relève familiale. Alors que Charles dirige les opérations de Manac, (l’entreprise spécialisée dans la fabrication de remorques), Marc dirige les opérations de Canam et de ses usines de charpente métallique, poutrelles d’acier, tablier métallique, etc.

« À mon âge, 77 ans, si tu n’as pas de relève, tu penses à maximiser, puis à laisser à ta succession le plus d’argent possible. Mais dans mon cas, j’ai la chance d’avoir une bonne relève. La deuxième génération est là. Puis, dans mes petits-enfants, j’en ai 16, il y en a une couple qui ont le potentiel de faire du bon travail », tient-il à préciser. M. Dutil se garde bien, toutefois, de faire la morale aux entrepreneurs québécois qui se départissent de leurs entreprises ou cherchent à les vendre.

Quelques déclarations

Au sujet de la transaction concernant le rapatriement du contrôle de Canam au Québec à la suite du rachat au coût de 840 millions $ de la part de 60 % détenue par le fonds américain AIP :

« Il fallait que ça se fasse... Fallait remettre ça entre les mains du Québec... Ça pressait. »

Pourquoi ça pressait ?

« AIP c’est un Hedge Fund. Quand il achète, son but c’est de revendre pour avoir le meilleur rendement possible sur l’argent investi. Tôt ou tard, ils [ses dirigeants] auraient trouvé un autre acheteur. Ils ont une vision à court terme, alors que nous, on travaille à long terme. »

Concernant les 1000 employés de Canam en Beauce :

« On voulait rassurer notre personnel de la Beauce. On a une obligation sociale envers eux : on n’a pas le droit de se sauver. »

Un sage conseil de Marcel Dutil quand on parle de l’importance de conserver nos sièges sociaux :

« C’est sûr que... quand tu gardes le siège social au Québec, les décisions se prennent en fonction du bien de l’entreprise, mais... des Québécois en premier. »

La retraite :

« Non, pas encore. Tant que la santé est là, c’est correct. Mais rendu à mon âge (77 ans), je ne suis pas sûr que je vais vieillir juste d’un an dans les 12 prochains mois ! »