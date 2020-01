Match des étoiles de la LNH : la section Pacifique s’impose

Un but de l’attaquant des Sharks de San Jose Tomas Hertl en fin de match a permis à la section Pacifique de défaire l’Atlantique 5 à 4 en finale du match des étoiles, samedi soir, à St. Louis.

Menée 3 à 1 après une période, la Pacifique a rebondi grâce aux deux buts d’Elias Peterson (Canucks de Vancouver) et à celui de Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton). C’est finalement Hertl qui a dénoué le débat.

Max Pacioretty (Golden Knights de Vegas) a également touché la cible pour l’équipe gagnante. Victor Hedman (Lightning de Tampa Bay), Jonathan Huberdeau (Panthers de la Floride), David Pastrnak (Bruins de Boston) et Tyler Bertuzzi (Red Wings de Detroit) ont répliqué pour l’Altantique.

Plus tôt en soirée, en demi-finales, la section Atlantique a vaincu la Métropolitaine par la marque de 9 à 5. Pastrnak et Anthony Duclair (Sénateurs d’Ottawa) ont chacun réussi un tour du chapeau en plus d’obtenir une mention d’aide. Seul représentant du Canadien de Montréal, Shea Weber a inscrit un but et une aide.

Dans l’autre demi-finale, la section Pacifique l’a emporté 10 à 5 contre la Centrale. Tomas Hertl a grandement contribué à la victoire en marquant quatre buts. Matthew Tkachuk (Flames de Calgary), Leon Draisaitl et Quinn Hughes (Canucks de Vancouver) ont également amassé quatre points pour l’équipe gagnante.