Poursuite policière à Mirabel: le suspect de Montréal était au volant d'un véhicule volé

MIRABEL – Un homme d’une vingtaine d’années de Montréal a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi au terme d’une poursuite policière dans le secteur de Mirabel, dans les Laurentides. Il se trouvait au volant d’un véhicule volé et contrevenait à plusieurs de ses conditions.

Selon les informations de la Sûreté de Québec (SQ), ce sont des citoyens qui ont contacté les autorités vers 4 h 30 du matin pour signaler qu’un automobiliste avait une conduite erratique sur l’autoroute 50, en direction est.

Les policiers ont finalement localisé le véhicule quelques kilomètres plus loin et, au moment où il s’approchait du conducteur, celui-ci a repris la route en trombe, forçant le déclenchement d’une poursuite policière.

Le véhicule du fuyard a quitté la route quelques kilomètres plus loin, dans la courbe de la bretelle menant de l’autoroute 50 à l’autoroute 15, terminant sa course dans le fossé. Le suspect a alors pris la fuite à pied. Les policiers de la SQ ont fait du ratissage avec leurs confrères des sûretés municipales de Saint-Jérôme et de Mirabel et l’ont finalement épinglé.

L’homme devait être rencontré par des enquêteurs au courant de la journée de samedi et des accusations devaient ensuite être déposées contre lui.

La SQ a tenu à remercier les citoyens pour leur collaboration à signaler des comportements suspects et erratiques de la part d’autres automobilistes.