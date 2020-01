Retour aux sources pour les Tkachuk

SAINT-LOUIS | Au cours de sa longue carrière de 1201 matchs dans la LNH, Keith Tkachuk a disputé huit saisons complètes avec les Blues. Même s’ils sont nés à Scottsdale, à l’époque du passage de leur papa avec les Coyotes de Phoenix, c’est à Saint-Louis que Matthew et Brady ont grandi.

Normal, pour eux, que leur présence au week-end des étoiles revête un cachet encore plus particulier que le simple fait de participer à cette classique annuelle.

« Cette patinoire, c’est notre enfance. On a marqué des millions de buts ici quand nous étions petits », a raconté Matthew Tkachuk.

« Notre père nous permettait de rater des matinées d’école pour venir patiner. On courait dans le vestiaire, on rendait fous les préposés à l’équipement », a-t-il poursuivi.

Tel père, tels fils

À l’image du paternel, Brady et Matthew ne s’en laissent pas imposer sur une patinoire.

Ce qui fait rarement le bonheur de leurs adversaires. Un niveau de compétition qu’ils ont développé dès leur plus jeune âge.

D’ailleurs, plusieurs témoignages d’anciens coéquipiers de Keith révèlent que les deux jeunes Tkachuk déplaçaient pas mal d’air et que, par conséquent, les accidents n’étaient pas rares.

Ça jouait dur entre les deux frères comme le prouve l’anecdote suivante :

« C’est vague, mais c’est une histoire légendaire qu’on me raconte souvent, a lancé Matthew Tkachuk. On était dans le salon des conjointes, je l’ai apparemment poussé par-derrière. Il s’est cogné sur le sofa et s’est ouvert le front. Mon père est arrivé après le match, il a amené Brady voir les thérapeutes de l’équipe. Ils ont dû lui faire des points de suture. »

Au pied levé

Les Tkachuk sont donc devenus les premiers frères à participer au même week-end des étoiles depuis les jumeaux Sedin en 2012.

Cependant, il aura fallu qu’Auston Matthews, blessé à un poignet, déclare forfait pour que Brady obtienne cette invitation.

« J’étais en vacances aux Bahamas lorsque j’ai reçu l’appel. C’était déjà prévu que je revienne pour le week-end, pour vivre l’événement en famille. Mais là, c’est encore mieux », a déclaré l’attaquant des Sénateurs.

« J’ai 22 ans et Brady [en] a 20, mais on risque de ne jamais avoir l’occasion de revivre un match des étoiles à Saint-Louis. On compte bien en profiter », a rétorqué Matthew.