«Révolution»: un succès à la télé comme sur scène

Une plaque soulignant les 50 000 billets vendus pour le spectacle «Révolution en tournée» a été remise samedi matin par Sarah-Jeanne Labrosse aux gagnants des deux premières saisons, Team White et le duo Janie et Marcio. L'équipe de la populaire émission de TVA en a profité pour lancer les préauditions de la troisième mouture.

Le duo Team White, danseurs et chorégraphes du spectacle, était impressionné en recevant la plaque des 50 000 billets vendus des mains de Sarah-Jeanne Labrosse.

«C’est assez incroyable, a affirmé Alexandre. On n’aurait jamais pensé à ça. Même en voyant la plaque, on ne réalise pas vraiment. C’est un peu comme un rêve qui devient réalité.»

Le spectacle, qui va réunir plus d’une vingtaine de danseurs des deux premières saisons, est d’ores et déjà un immense succès, avec plus d’une trentaine de dates affichant complet.

«Pour la danse, c’est énorme, a indiqué Janie, gagnante de la deuxième saison. Les gens vont venir voir le spectacle et vont aussi sentir l’énergie des danseurs en direct, on espère que ça va les toucher encore davantage et qu’ils continueront à aller voir d’autres spectacles de danse par la suite.»

Début de la troisième saison

Les deux duos gagnants étaient aussi présents dans les studios de TVA pour marquer l’ouverture des préauditions de la troisième saison de l’émission.

«C’est un moment nostalgique pour nous, a raconté Janie. On entre par la même porte, on fait le même parcours, on suit le même chemin, sauf qu’on est là pour accompagner les prochains candidats. On ne pensait pas vivre ça, il y a un an.»

Marcio reconnaît également le caractère émotif de cette première journée de préauditions. «Je me souviens que l’an dernier, on était les premiers arrivés au studio. Ce matin, on a rencontré la première candidate, on a pu parler avec elle. C’était vraiment émouvant.»

Katerine et Alexandre de Team White sont aussi juges des préauditions, un travail qu’ils avaient déjà assuré l’an dernier.

«On cherche des gens passionnés qui vont tout donner sur scène, a confié Alex. On veut voir la force et l’individualité de chaque danseur, surtout pour les solistes et les duos. On veut comprendre pourquoi ils se présentent devant nous, et ce qu’ils ont à offrir.»

Les préauditions de «Révolution» se déroulent les 25 et 26 janvier, ainsi que les 1er et 2 février, dans les studios de TVA, au 1500, avenue Papineau, à Montréal.