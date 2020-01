Système de ventilation: confort à la maison!

Le ventilateur récupérateur de chaleur est idéal afin de rendre votre maison confortable tout au long de l’année. À condition de choisir le bon équipement et de bien l’installer!

Photo Isolation Beauport

Il existe plusieurs modèles de systèmes de récupérateur de chaleur, comme le souligne David Crépeault, président de l’entreprise Isolation Beauport. Sans compter qu’il y a encore des produits de base qui ne sont pas des récupérateurs de chaleur: «Ce n’est pas la même installation et ça refroidit énormément une maison», ajoute-t-il. Il faut bien s’informer au sujet des capacités des appareils et choisir le bon item en fonction de vos besoins et de la superficie de votre résidence. L’échangeur d’air va contrôler l’humidité et offrir une bonne circulation d’air dans l’ensemble de la propriété. Le but du système est d’aller chercher de l’air pur provenant de l’extérieur pour le redistribuer dans la maison, en particulier l’automne et l’hiver lorsque toutes les fenêtres sont fermées!

Installation et fonctionnement

Un système de récupérateur de chaleur doit être placé dans un endroit chauffé, idéalement au sous-sol. «À partir de là, on va amener de l’air au niveau des chambres, du salon et au sous-sol si les pièces sont finies», soutient M. Crépeault. Ensuite, on va aspirer l’humidité dans les salles de bain en posant un contrôle indépendant. Dans des endroits où l’on créé beaucoup d’humidité, comme la douche ou la laveuse, on va mettre une bonne aspiration dans la pièce. «L’appareil aspire cet air-là et renvoie l’humidité à l’extérieur. On ramène de l’air frais qu’on va distribuer dans les chambres et le salon», dit-il. La ventilation est très centrale et, comme les ventilateurs récupérateurs de chaleur sont très silencieux, ils remplacement agréablement le fan bruyant de la salle de bain!

Un modèle accrédité

Dans les constructions neuves, M. Crépeault rappelle qu’il est obligatoire d’installer un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC). «Ce ne sont pas des appareils de quincaillerie. Comme entrepreneurs spécialisés, nos équipements sont accrédités Energy Star et HVI pour le Code du bâtiment», précise-t-il. Les équipements qui affichent la certification Energy Star démontrent qu’ils respectent les normes en matière d’efficacité énergétique. HVI fait référence au Home Ventilating Institute qui offre des programmes de certification et de vérification des produits de ventilation afin de préserver la santé et l’efficacité énergétique des maisons.

Pour les résidences déjà existantes, renseignez-vous sur les aides financières disponibles, par exemple celle offerte par le programme Rénoclimat. Vous êtes peut-être admissible!

Des experts à votre service

Pour une installation réussie, choisissez une bonne entreprise accréditée qui emploie des professionnels expérimentés. «Nos installateurs sont des ferblantiers qui possèdent leur carte de la Commission de la construction du Québec», signale M. Crépeault. Pour une maison neuve, l’installation est plus facile, car on peut passer entre les murs avant que le gypse ne soit posé. Ceci dit, s’il s’agit d’une rénovation ou d’un remplacement dans une habitation déjà construite, on ne défait pratiquement rien, puisque souvent, les tuyaux passent par les garde-robes. Ils demeurent donc subtils et non apparents. Il n’y a pas de réparation majeure à faire.

Ajustez votre appareil

Surtout: évitez de faire l’installation vous-même et faites plutôt appel à de vrais professionnels. Les travaux seront exécutés adéquatement et les appareils seront bien balancés et calibrés pour chacune des pièces. C’est une chose d’installer le système, mais c’en est une autre de le paramétrer correctement. Il ne faut pas que le climat devienne exagérément sec dans la maison. Si l’appareil tire trop, on se retrouverait avec un saignement de nez le matin: un réveil qui serait plutôt ordinaire.

Contrôle digital

Le fonctionnement se fait à partir d’un contrôle digital qui s’est beaucoup amélioré au fil des ans. «On est loin de l’appareil avec des petites roulettes! Sur l’écran, on voit des informations, comme le pourcentage d’humidité dans la maison», indique M. Crépeault. Le contrôle central est habituellement placé au rez-de-chaussée, tandis qu’une minuterie sera mise dans les salles de bain. Comme il y a une bonne demande d’humidité lorsqu’on prend une douche, l’aspiration doit fonctionner au maximum. Le taux d’humidité idéal devrait se situer entre 40 et 55%. En bas de ce pourcentage, ça commence à être sec et plus haut, on obtient trop d’humidité dans la maison. En laissant travailler votre équipement, il va contrôler les différents besoins de chaque pièce afin de satisfaire votre bien-être.