Thierry Henry a vite appris

ORLANDO | Thierry Henry est comme un poisson dans l’eau quand il est sur un terrain de soccer, il est dans son élément et ça paraît d’emblée. Il l’est tout autant quand vient le temps de s’asseoir et de discuter.

Le représentant du Journal s’est assis avec le nouvel entraîneur de l’Impact, plus tôt cette semaine, pour une rencontre qui s’est avérée sympathique et enrichissante.

Henry se présente dans le lobby de l’hôtel et prend place dans un fauteuil. La rencontre doit en principe durer une quinzaine de minutes puisque son horaire est chargé.

Quand l’entrevue se termine, l’ancien international français a passé près d’une trentaine de minutes avec nous. Presque le double du temps prévu et il s’est montré généreux et affable. Et il prend ensuite le temps de poser avec des gens qui l’ont reconnu.

Un pont

Lors de la conférence de presse qui a suivi son embauche, Thierry Henry n’a pas lésiné pour proclamer son amour de Montréal et il était sincère.

« Montréal est une ville que j’ai vite aimée, avoue-t-il. C’est le pont parfait entre l’Europe et l’Amérique du Nord. C’est la ville la plus européenne de ce côté de l’Atlantique. C’est un milieu de vie unique où on retrouve la tolérance et l’acceptation. »

Et comme c’est un homme qui ne laisse rien au hasard, il a fait ses devoirs et il s’est assuré de comprendre le milieu dans lequel il se transplantait, que ce soit sur le plan culturel ou sportif.

« L’Impact est une équipe qui est à l’image de la ville avec des joueurs qui viennent de partout dans le monde et qui parlent plusieurs langues différentes. »

« C’est un gros mélange culturel comme Montréal qui s’est bâtie avec les francophones, les Anglais, les Écossais, les Irlandais et les gens qui ont ensuite immigré de partout dans le monde. »

Un ami

Comme la communication et les relations interpersonnelles semblent être importantes pour lui, on ne se surprend pas de voir la composition de son personnel d’entraîneurs.

De l’an passé, il a conservé l’entraîneur des gardiens de but, Rémy Vercoutre, et l’adjoint Wilfried Nancy, qui « possède une tonne d’expérience en MLS ».

Il a également recruté son complice à Monaco et chez les jeunes à l’Arsenal, Kwame Ampadu, de même que le préparateur physique Jules Guéguen, qui a terminé la saison dernière avec la première équipe et qui est un produit de l’Académie de l’Impact.

Mais il était surtout évident pour lui que Patrice Bernier, qui a lui aussi terminé la saison aux côtés de Wilmer Cabrera l’an passé, serait son bras droit.

« Patrice est un ami, nous nous sommes vite bien entendus quand on s’est côtoyé lors du match des étoiles, en 2013, et nous étions encore en contact, on s’appelait de temps en temps. »

Communication

Ainsi, la communication est la base des méthodes employées par Thierry Henry et son personnel.

« C’est important la communication si on veut bien travailler, insiste-t-il. Chacun de nous, que ce soit Patrice, Wilfried, Kwame ou Rémy, nous avons joué, nous apportons chacun notre couleur. »

« Nous faisons des interventions différentes et pas toujours au même moment. On ne veut pas que ce soit toujours le même qui aille voir un joueur, afin qu’il ait des opinions différentes. »

Il a également expliqué le genre d’équipe qu’il désire diriger, soit une formation qui va tenir le ballon et qui va surtout travailler sans relâche.

« Je veux que mon équipe soit en possession, mais je veux surtout qu’elle soit capable de s’adapter au rythme du match. »

« Les joueurs doivent pouvoir contrôler le ballon et, s’ils ne le font pas, il faut qu’ils s’affairent à le reprendre et à enlever le rythme à l’autre équipe. »

Symphonie

Ce qu’il ne veut pas, ce sont des joueurs qui sortent trop du cadre. Il désire voir une formation unie qui sera au diapason. Les erreurs seront tolérées si elles sont commises en jouant selon les principes établis.

« Le jeu est basé sur les erreurs, la plupart des buts se marquent sur des erreurs à part quand il s’agit d’une belle frappe bien cadrée. »

« Je suis prêt à vivre avec les erreurs pourvu qu’elles soient commises en jouant selon le plan établi et qu’elles ne sortent pas du cadre. »

C’est donc un peu comme une symphonie. Tout le monde joue sa partition et il y a parfois un soliste qui s’intègre dans cette partition.

En Thierry Henry, l’Impact tient possiblement un chef d’orchestre de grand talent qui est prêt à éclore lors d’une longue tournée.

Les temps ont bien changé

Une chose qui frappe quand on regarde travailler Thierry Henry, c’est qu’il prend le temps de parler avec tous ses joueurs et d’apporter des correctifs personnalisés.D’une certaine façon, il se comporte en bon père de famille et ce n’est pas une vilaine chose s’il veut connecter avec les plus jeunes parce que ceux-ci, il l’avoue, sont complètement différents de tout ce qu’il a connu.

« Les jeunes d’aujourd’hui sont nés avec des écrans, ils sont complètement différents de la génération d’avant et de la prochaine. Ils ont internet au bout des doigts. Ils peuvent avoir toutes les réponses qu’ils veulent tout de suite. »

« Par contre, ils ont la question et la réponse, mais n’ont pas tout ce qui vient entre les deux, le processus s’est perdu. C’est à moi de raccorder les deux avec eux. »

Point commun

Henry a l’avantage de parler couramment les trois langues d’usage de l’équipe, l’anglais, le français et l’espagnol, et soutient qu’il a au moins un point en commun qui peut l’aider à mieux comprendre leur réalité.

« J’ai la chance d’avoir grandi avec la PlayStation moi aussi alors ça m’aide à mieux les comprendre. Il faut faire preuve de plus de psychologie avec eux parce qu’ils veulent tout comprendre. »

Il remarque toutefois que les choses sont bien différentes aujourd’hui. Il se rappelle notamment que lors de ses jeunes années de joueur, il était impensable de mettre du rap dans un vestiaire alors que c’est presque tout ce qui joue aujourd’hui.

« Quand j’étais jeune, l’entraîneur parlait et tu n’avais rien à dire. Si ça ne te plaisait pas, tu pouvais tout simplement aller ailleurs. C’est différent aujourd’hui », se remémore-t-il avec le sourire.

Différencier

Pour l’ancien joueur, devenir entraîneur est une suite logique à son parcours, mais il n’est pas question de comparer son palmarès comme joueur à celui qu’il pourra bâtir comme entraîneur.

« Je ne pense pas à comparer ma carrière de joueur à ce que je pourrai faire comme entraîneur. Les deux sont indépendants l’un de l’autre. »

C’est certainement la bonne approche quand on sait qu’ils sont rares les très grands athlètes qui sont devenus de très grands entraîneurs.

De fait, il est fort possible que les attentes soient trop grandes en ce qui les concerne de sorte qu’on ne peut être que déçu. Par exemple, il était impensable que Wayne Gretzky ait autant de succès avec les pauvres Coyotes de Phoenix à l’époque où il était derrière le banc qu’avec les Oilers, les Kings, les Rangers ou les Blues, toutes de bonnes équipes, quand il était joueur.

Admiration

Thierry Henry est un grand amateur de basketball et surtout des Spurs de San Antonio où son grand ami, Tony Parker, a disputé 17 de ses 18 saisons dans la NBA.

Il a développé une grande admiration pour l’entraîneur-chef, Gregg Popovich, de qui il parle avec admiration.

« Coach Popovich est une légende. Il a toujours gagné, il a établi une tradition gagnante et chaque année, malgré le roulement de personnel qui est élevé dans la NBA, son équipe se classe bien. »

« Il a su créer une identité de jeu claire que représente bien sa formation. »

Et quand on écoute Thierry Henry parler du genre d’équipe qu’il souhaite avoir, on se rend compte que c’est un peu à l’image de ce que Popovich a mis en place à San Antonio.

Mais la liste d’entraîneurs qu’il respecte et admire ne s’arrête pas là.

« On ne parle que de la NBA, mais il y a plein d’entraîneurs de foot qui m’ont inspiré. Je pense à Pep Guardiola, Arsène Wenger ou encore mon entraîneur au centre de formation de Clairefontaine avec qui j’échange encore. »

Henry est méticuleux et studieux. S’il a retenu le meilleur de tous ces grands entraîneurs, ses chances de s’inscrire dans l’histoire du foot dans un second rôle sont drôlement bonnes.