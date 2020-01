Un «charmant cottage» pour PKP

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Préavis de vente sous contrôle de justice de la maison la plus chère de Québec

Capture d’écran tirée du site Sothebysrealty.ca (courtier Martin Dostie)

« Du jamais-vu ! Propriété prestigieuse et luxueuse au design unique et aux proportions étonnantes. Tous les éléments du confort moderne s’y retrouvent : fenestration panoramique avec vue sur le fleuve, foyers, cave à vin, extérieur de rêve avec piscine creusée chauffée, planchers et entrée d’auto chauffants... etc. » C’est ainsi que le courtier Martin Dostie, de l’agence Sotheby’s, décrit une maison à vendre 3,99 millions $ sur la Rive-Sud dans la région de Québec. Cette propriété est la plus chère de la région de Québec, et de loin; elle est actuellement à vendre sur le site Centris. Elle appartient à l’homme d’affaires actif dans la construction Pierre Chamberland et à sa conjointe. La Banque Royale a inscrit au début janvier un préavis de vente sous contrôle de justice sur la maison. Selon un document, Pierre Chamberland et sa conjointe sont en défaut de paiement à la banque relativement à plusieurs prêts.

Pierre Karl Péladeau achète à Montréal pour 1,75 M$

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a fait l’achat d’une maison dans un arrondissement cossu de la métropole pour 1,75 million $. « Charmant cottage face au parc [...], splendide secteur familial près des meilleures écoles », décrit l’agence immobilière Engel & Völkers.

Le grand patron de V achète un terrain en Estrie

Photo Agence QMI, PHILIPPE-OLIVIER CONTANT

Le grand patron de Groupe V Média, Maxime Rémillard, a fait l’acquisition d’un terrain à Magog pour 185 000 $. Le vendeur est un courtier immobilier, Robert Macaulay. C’est Tony Porrello, un autre haut dirigeant de V, qui a agi comme mandataire de Rémillard dans la transaction. Le terrain est accessible par une rue privée partant du chemin Georgeville, qui longe le lac Memphrémagog, révèlent les documents. Maxime Rémillard est actuellement en processus de vendre notamment la station de télé V à Bell pour quelque 20 millions $.

Forte demande au Québec pour le Porsche Taycan

photo courtoisie, Porsche

Le Porsche Taycan n’est pas encore arrivé au Québec, mais sa popularité est déjà bien établie. Tous les véhicules réservés pour le Canada cette année ont déjà été vendus, a rapporté le constructeur cette semaine. Porsche a doublé à 40 000 en Allemagne sa production prévue. Le hic, l’autonomie du véhicule est restreinte pour un véhicule électrique : 201 milles (323 km) pour la version Turbo. Prix : à partir de 120 000 $.