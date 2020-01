RATELLE, Michelina



née AngeliniÀ Châteauguay, le 19 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Michelina "Miki" Angelini, épouse de feu Roger Ratelle et mère de feu Gina.Elle laisse dans le deuil sa fille Deborah (Muriel), ses frères Joseph (Carol), Robert (Edith), ses soeurs Frances, Teresa et Lilian, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février 2020 de 13h à 16h suivi des funérailles à 16h au complexe: