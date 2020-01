Anze Kopitar et Tomas Hertl: une amitié impossible?

Le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey permet aux joueurs de décompresser et de laisser de côté les conflits. C’est exactement ce qu’ont fait Anze Kopitar et Tomas Hertl, lesquels sont pourtant de féroces rivaux respectivement avec les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose.

La victoire de 5 à 4 de la section Pacifique en finale du tournoi à trois contre trois, samedi à St. Louis, a rapproché les deux Européens à un point tel qu’ils se disent maintenant amis.

«Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas vraiment l’aimer, parce qu’il est à San Jose. On a mis ça de côté, a raconté Kopitar au quotidien Los Angeles Times. J’ai appris à le connaître lors de la tournée des médias à Chicago. Il est un homme très gentil et il a de la classe.»

Le Slovène a d’ailleurs profité de l’occasion pour faire signer son chandail du match des étoiles par Hertl. Le capitaine des Kings prévoit le garder précieusement, en souvenir d’un bon moment.

«Avant, nous nous détestions depuis sept ans. Maintenant, on se tient ensemble et tout va bien», a quant à lui reconnu Hertl, auteur de cinq buts pendant la compétition amicale. Son nouvel ami s’est fait complice sur trois de ces filets.

Une rivalité toute californienne

Même si les Kings et les Sharks ne sont pas au meilleur de leur forme en 2019-2020, reste que ces deux équipes entretiennent une bonne rivalité territoriale, et ce, depuis les années 1990.

Leur opposition a culminé pendant la dernière décennie, alors que les deux clubs se sont croisés lors des séries éliminatoires en 2011, 2013, 2014 et 2016, soit leurs quatre seuls affrontements d’après-saison. L’année 2014 a été la plus crève-cœur pour les Sharks, puisque leurs grands rivaux les ont écartés dès la première ronde, en route vers une deuxième conquête de la coupe Stanley en trois saisons.

Pour l’heure, Kopitar et Hertl sont en bons termes, mais cela pourrait bien changer le 31 mars, date de leur prochain rendez-vous sur la glace.

«Ce sera difficile de le détester à nouveau, mais nous trouverons bien le moyen d’en rire à un autre moment», a admis Kopitar.