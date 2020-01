Des balados parfaits pour vos jeunes enfants

Je me considère comme plutôt bien outillé lorsqu’on me demande de suggérer des balados.

Je suis cependant incapable de répondre à la question qu’on me pose le plus souvent: quoi faire écouter à mes tout petits?

Comme je suis un homme d’âge adulte sans enfants, vous comprendrez que ce genre de production est rarement sur ma liste d’écoute.

Pour remédier à cet angle mort et finalement avoir réponse à cette question, je me suis donné pour mission cette semaine d’écouter, juger et cataloguer les meilleurs balados pour jeunes qui se font en français.

Cette expédition dans le monde particulièrement prolifique des balados pour enfants m’aura appris que beaucoup de productions de qualités sont offertes à nos plus jeunes.

Un balado plutôt qu’une vidéo

Nous nous inquiétons de plus de plus du temps que passent les enfants devant des écrans.

Et si nous nous fions à certaines études, ces inquiétudes seraient bien fondées.

Certains voient dans le balado une alternative aux tablettes, téléphones et télévisions, souvent utilisés pour divertir les enfants.

Est-ce que l’écoute active d’un balado est moins nocive que du temps passé devant un écran? Difficile de le dire avec certitude.

Cependant, une grande partie des projets audio pour enfants produits au Québec ou en France seront probablement vus d’un bon œil par les parents étant donné leur vocation éducative.

Certains répondent au type de questions un peu loufoques que seuls des enfants en bas âges peuvent se poser, tandis que d’autres s’attardent à des sujets sensibles parfois difficiles à aborder pour les parents.

Sinon, beaucoup de balados pour enfants souhaitent simplement raconter une histoire.

Ces deux grands courants font des balados une très bonne source de divertissement pour vos tout petits.

À défaut de les envoyer jouer dehors, vous pourrez les brancher sur un bon balado tout en ayant la conscience tranquille.

Vous cherchez des balados pour adolescents ou pour parents? Gardez un œil sur les deux prochains textes d’Accros aux balados pour des suggestions.

5 balados pour vos tout petits

Que ce soit pour les occuper durant un long voyage en voiture, pour leur éviter un peu de temps d’écran ou tout simplement pour vous laisser souffler un moment, voici cinq balados qui plairont fort probablement à vos jeunes enfants.

La puce à l’oreille

La puce à l’oreille vous propose une sélection éclectique de productions sonores très différentes les unes des autres pour les enfants produites en collaboration avec divers créateurs et créatrices d’ici et d’ailleurs. En plus de balados, vous y trouverez plusieurs autres productions audio à saveur pédagogique.

Petits curieux – Choses à savoir

Fatigué de répondre aux mille et une questions de votre enfant sur tout et n’importe quoi? Bonne nouvelle, il y a un balado pour ça! Petits curieux vous propose une tonne d’épisodes d’environ une minute répondant à toutes sortes d’interrogations. Pour plus de réponses, je vous suggère d’aussi jeter un coup d’œil à la production française Les P’tits Bateaux.

Les P’tites Histoires – Taleming

Ce balado pour enfants vous propose chaque semaine des histoires charmantes de courtes et moyennes durées qui stimuleront à coup sûr l’imagination de vos enfants. Originaux et franchement bien ficelés, les contes présentés par Les P’tites Histoires risquent de vous plaire presque autant qu’à vos enfants. Pour les friands d’histoires qui en voudraient plus, essayez aussi La Tablette Magique de Sybel.

Une balade en balado avec Arthur L’aventurier – Ici Radio-Canada Première

Si vous avez de jeunes enfants, vous connaissez probablement déjà le sympathique personnage de François Tremblay, Arthur l’aventurier. Vous pouvez maintenant suivre ses voyages en balado dans 4 productions, dont une récente série de 10 épisodes portant sur les animaux d’Australie.

Bienvenue dans le futur! – Bloom

Bloom, c’est une radio pour enfants qui aborde plusieurs thèmes pertinents pour les enfants de nos jours. Musique, segments éducatifs et discussions éclairées se complètent à merveille dans leurs différentes collections. Je vous suggère spécialement leur chapitre sur le futur de la planète.