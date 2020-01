Expédition mortelle en motoneige: les recherches reprennent à Saint-Henri-de-Taillon

Les recherches vont reprendre à nouveau en matinée à Saint-Henri-de-Taillon dans l'espoir de retrouver les corps des quatre touristes français toujours portés disparus dans le lac Saint-Jean.

• À lire aussi: Drame au Lac-Saint-Jean: deux enfants à naître sans papa

• À lire aussi: Drame au Lac-Saint-Jean: «l’insupportable» attente des proches

Malgré les efforts déployés samedi, aucun autre motoneigiste n'a été récupéré.

La Sûreté du Québec (SQ) ne minimise aucun effort, du haut des airs, l'hélicoptère était toujours présent hier et doit être de retour aujourd’hui. Dans l'eau, trois équipes de plongeurs se relaient toute la journée pour fouiller une vaste zone. Plusieurs embarcations qui ont sillonné l'embouchure de la Grande décharge et le lac Saint-Jean ont été ajoutées.

Le corps de Gilles Claude, 58 ans, a été retrouvé vendredi à plus de deux kilomètres du lieu de la tragédie, dans la rivière Grande décharge.

À mesure que les jours passent, l'attente devient de plus en plus insupportable pour la famille et les proches des disparus.

Les trois Français du groupe qui ont survécu à des blessures légères sont rentrés ce week-end dans leur région d'origine.