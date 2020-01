Kobe Bryant décédé dans un accident d'hélicoptère

L’ancien joueur légendaire des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, est décédé dans un accident d’hélicoptère, dimanche, à Calabasas en Californie.

C’est ce qu’a rapporté le site américain TMZ. Cinq personnes auraient perdu la vie dans cet accident, dont l'une ses filles âgée de 13 ans.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Toujours selon TMZ, l’homme de 41 ans n’était pas accompagné par sa femme lors de ce trajet en hélicoptère. Le couple a eu quatre filles ensemble.

Durant sa carrière de 20 ans, Bryant a remporté cinq trophées Larry O’Brien, deux trophées du joueur le plus utile de la série finale et il a été le joueur le plus utile de la NBA en 2008.

Ses numéros (8 et 24) avaient été retirés dans les hauteurs du Staples Center par les Lakers. «Black Mamba» occupait la troisième place des meilleurs pointeurs de la NBA, avec 33 643 points, mais il a été devancé par LeBron James, samedi. Son dernier Tweet est d’ailleurs à l’égard de l’exploit de James.

L’ancienne étoile de la NBA faisait partie d’un groupe de joueurs qui pourraient faire leur entrée au temple de la renommée du basketball en 2020. Les élus seront connus à la fin du March Madness, mettant en vedette les meilleures équipes de basketball universitaire aux États-Unis.

La communauté sportive sous le choc

Bryant a non seulement marqué l’imaginaire du monde du basketball, mais celui du sport tout entier. En l’espace de quelques minutes, plusieurs athlètes avaient utilisé leurs réseaux sociaux pour faire part de leur tristesse.

«Je suis complètement sous le choc et incrédule, a tweeté P.K. Subban. Un père, un mari, une légende et une idole qui part trop tôt. Merci pour ton temps, tes leçons et 20 grandes années.»

«Kobe, tu étais mon idole, a écrit le quart-arrière des Browns de Cleveland Baker Mayfield. À ta famille, je souhaite seulement le meilleur. Mes prières et mes pensées ne peuvent décrire ce qu’on veut pour vous. De l’amour et du respect à jamais pour le numéro 8 et le numéro 24.»

«Tu nous manques déjà Kobe», a quant à lui écrit Tom Brady.

«Janet [Jones] et moi n’avons aucun mot pour décrire notre tristesse sur la tragique nouvelle du décès de Kobe Bryant aujourd’hui [dimanche], a annoncé la légende de la Ligue nationale de hockey Wayne Gretzky. Nos prières vont vers toi et ta famille.»