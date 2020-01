La NBA «dévastée par le décès tragique» de Kobe Bryant et de sa fille

LOS ANGELES | «La famille NBA est dévastée par le décès tragique de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna», a réagi la Ligue nord-américaine de basket (NBA) par la plume de son patron, Adam Silver, après la tragédie survenue dimanche en Californie.

«Pendant 20 saisons, Kobe nous a montré ce qui devient possible quand un talent remarquable se mêle à une dévotion absolue à la victoire», a écrit le grand patron de la NBA.

«Il a été l’un des joueurs les plus extraordinaires de l’histoire de notre sport avec des accomplissements légendaires: cinq titres NBA, un titre de meilleur joueur, 18 sélections au Match des étoiles et deux médailles d’or olympiques» en 2008 et 2012, a-t-il énuméré.

«Mais on se souviendra surtout de lui pour avoir donné à des gens du monde entier [le goût] d’acheter un ballon de basket et de devenir compétitifs au meilleur de leurs capacités. Il était généreux avec la sagesse qu’il avait acquise et considérait que c’était sa mission de la partager avec les générations futures, prenant un plaisir particulier à transmettre son amour du jeu à Gianna», a tenu à souligner Adam Silver avant d’adresser ses «sincères condoléances» à l'épouse de Kobe, Vanessa, et à sa famille.

Kobe Bryant, qui restera dans les mémoires comme l'une des plus grandes vedettes NBA de tous les temps, et Gianna, une de ses quatre filles, âgée de 13 ans, allaient à un match de basket en hélicoptère lorsque l’écrasement est survenu dans des conditions brumeuses, à Calabasas au nord-ouest de Los Angeles. Sept autres personnes, dont le pilote, étaient dans l’appareil, toutes sont mortes.

Kobe Bryant a évolué pendant 20 ans au sein des Lakers de Los Angeles, avec lesquels il est devenu l’un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière.

Sa disparition intervient 25 jours après la mort de David Stern, l’ancien commissaire de la NBA qui l’avait fait prospérer et devenir une marque mondiale.