Les Prix Grammy s’ouvrent à Los Angeles, sous le choc de la mort de Kobe Bryant

LOS ANGELES | La cérémonie des Prix Grammy, prestigieuses récompenses de la musique américaine, s’est ouverte dimanche à Los Angeles sous le choc de l’annonce de la disparition de Kobe Bryant, ex-vedette de la NBA qui a trouvé la mort à 41 ans dans un accident d’hélicoptère.

La tristesse était d’autant plus grande que la légende du basket a des années durant foulé le parquet du Staples Center de Los Angeles, le fameux stade de son équipe des Lakers, où se déroule précisément la soirée de gala des Grammys.

Des dizaines d’admirateurs, souvent en larmes, s’étaient rassemblés dimanche après-midi pour rendre hommage à Kobe Bryant à l’extérieur du stade, pendant que les premiers prix étaient distribués non loin de là, au Microsoft Theatre.

Lady Gaga y a remporté deux récompenses pour la bande-son du film A Star Is Born et Beyoncé a été primée pour son documentaire musical Homecoming. «Repose en paix Kobe, nous t’aimons», a lancé Steve Pamon, le réalisateur du film, en recevant son trophée.

Favori de la 62e édition, le phénomène Lil Nas X a déjà empoché son premier Grammy pour le clip vidéo de sa chanson Old Town Road tandis que sa concurrente Billie Eilish, adolescente à l’univers sombre, a reçu un premier prix technique pour son album.

Quant à Michelle Obama, elle a été primée dans la catégorie du «meilleur album parlé» pour le livre audio de ses mémoires.

La soirée de gala s’annonce très disputée et le palmarès devrait faire la part belle aux nouveaux talents, en particulier féminins comme Lizzo et Billie Eilish, même si le spectacle risque de ne pas suffire à faire totalement oublier les graves accusations de harcèlement et d’irrégularités portées contre les Grammys par son ex-patronne, récemment suspendue de ses fonctions.

Deborah Dugan affirme notamment que son prédécesseur à la tête de la Recording Academy, Neil Portnow, a violé une artiste et que certains votes pour les nominations aux Grammys ont été entachés par des «conflits d’intérêts». Neil Portnow et l’organisation ont catégoriquement démenti.

Une enquête indépendante a été ouverte, mais beaucoup de professionnels du disque ont déploré le coup porté à la réputation des Prix Grammy.

«Changer les choses»

Deborah Dugan avait pris en août la tête de l’Académie, devenant la première femme de l’histoire à occuper ce poste. Elle a affirmé être victime de représailles parce qu’elle voulait y «changer les choses» après 17 ans de présidence de Neil Portnow.

Le millésime 2020 devrait être une réussite avec des nominations très féminines.

Les femmes dominent la liste des nominations, en particulier dans les quatre catégories reines (album de l’année, enregistrement de l’année, chanson de l’année et révélation de l’année), où elles sont au moins à parité avec les hommes.

Outre l’exubérante rappeuse Lizzo, en pole position avec huit nominations, Billie Eilish (six), Ariana Grande (cinq), Lana Del Rey, Beyoncé et la chanteuse H.E.R. ont également tiré leur épingle du jeu.

Selon le site spécialisé Gold Derby et de nombreux autres médias américains, Lizzo, Billie Eilish, Ariana Grande et Lil Nas X devraient se partager les prix les plus en vue.

Lizzo, 31 ans, et la sombre Billie Eilish, 18 ans, incarnent deux styles très éloignés l’un de l’autre: d’un côté une pétillante jeune femme noire, aux clips colorés et aux éclats de voix; de l’autre une ado blanche à la voix douce et entêtante.

Les deux artistes représentent chacune à leur manière un mélange de genres musicaux typique des tendances actuelles, qui se jouent des catégories traditionnelles.

C’est aussi le cas d’Old Town Road, avec son mélange de banjos country et de basses hip-hop, qui fait la quasi-unanimité des pronostics dans la catégorie de «l’enregistrement de l’année» (récompensant la production).

La soirée de gala des Grammy Awards doit présenter comme chaque année une vingtaine de numéros musicaux, parmi lesquels Aerosmith, Billie Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello, les Jonas Brothers, Cyndi Lauper, Lil Nas X, Lizzo, Demi Lovato, Meek Mill, Run-DMC, Gwen Stefani et le rappeur YG.

Cette année encore, Alicia Keys jouera les maîtresses de cérémonie d’un spectacle qui proposera notamment une version de « Old Town Road » par le groupe de K-pop BTS, la vedette country Billy Ray Cyrus et le DJ Diplo.