Photos souvenirs: Louise Turcot

Comédienne en or

Capture d'écran tirée de YouTube

Dans le film Deux femmes en or de Claude Fournier, sorti en 1970 il y a 50 ans, l’un des premiers films québécois à saveur érotique et un énorme succès populaire. La comédienne, âgée de 25 ans, y joua le rôle d’une femme au foyer qui, pour se désennuyer, séduisait tous les visiteurs de passage dans son quartier de banlieue. Louise Turcot a aussi été du film L’Initiation.

Mère et fille

Photo d'archives

Dans l’un des rares films réalisés par le metteur en scène de théâtre Yves Desgagné, Idole instantanée, Louise Turcot campait le rôle de la mère de Claudine Mercier, qui défendait plusieurs rôles pour les besoins du scénario. Louise Turcot a joué tous les registres depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1965, de jeunes premières jusqu’aux mamans.

Panique

Photo d'archives, Raymond Bouchard

En entrevue en 1978, une Louise Turcot toute simple, 33 ans, expliquait ses prochains engagements. On la verrait notamment dans le film Panique de Jean-Claude Lord, un rare film catastrophe environnemental pour l’époque. Le scénario dénonçait politiciens et industriels pollueurs ayant causé la mort d’enfants. Cette année-là, la comédienne serait aussi du nouveau téléroman de Victor-Lévy Beaulieu, Race de monde.

Plus de 60 fois

Photo d'archives, Leopold Rousseau

En 1994, il y a 25 ans, Louise Turcot relevait le défi du rôle de Blanche Dubois dans Un tramway nommé désir de Tennessee Williams. Avec toute la justesse qu’on lui connaît, elle apporta une fragilité nouvelle au personnage, aux côtés de Julie McClemens (photo). La comédienne a foulé les planches dans plus de 60 pièces en carrière, autant au théâtre classique qu’en dramaturgie contemporaine.

Un Masque

Photo courtoisie

En 2006, il y a déjà près de 15 ans, Louise Turcot, en pleine possession de ses moyens, campait le rôle d’une professeure de littérature qui perdait sa lutte contre le cancer dans la pièce Wit. Son excellent jeu lui valut le prix de l’interprète féminine de l’année, au gala des Masques. Étrange hasard, au même moment, la comédienne accompagnait sa mère dans la mort.

♦ Louise Turcot, qui est l’auteure de sept romans (dont cinq jeunesse) vient de lancer un nouveau livre aux Éditions VLB, Lettres à une jeune comédienne, dans lequel elle raconte son métier de comédienne par le biais de lettres, truffées de révélations, d’anecdotes et de conseils.

♦ Louise Turcot jouera au Théâtre de Quat’Sous dans la pièce À quelle heure on meurt, un collage de textes de Réjean Ducharme, du 14 avril au 9 mai. Elle sera pour la première fois sur les planches du Quat’Sous, avec son mari Gilles Renaud, dans cette pièce à deux personnages, deux adultes-enfants qui chantent, lisent Nelligan, fument et mangent des oranges, pour ne pas tomber dans la bêtise du monde, mais qui glissent tranquillement vers l’abîme fatal qui les séparera. Réjean Ducharme, décédé en 2017, et sa femme Claire Richard, un peu avant lui, vivaient reclus. Il est possible d’imaginer que cette pièce pourrait être leur histoire.