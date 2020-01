Quatre arrondissements vont ramasser la neige

MONTRÉAL | Quatre arrondissements du nord-est de l'île de Montréal ont décidé, dimanche, de déclencher une opération de chargement locale de la neige, à la suite des précipitations qui se sont abattues sur le sud-ouest de la province depuis samedi soir.

La quantité et la forme des précipitations ont grandement varié, même au cœur de la métropole. Ainsi, si les quartiers centraux s'en sont sortis avec environ cinq centimètres de neige, d'autres plus à l'est et au nord en ont reçu autour de 10 centimètres, soit suffisamment pour décréter une opération de chargement, a expliqué le responsable des services aux citoyens au comité exécutif, Jean-François Parenteau.

Chaque hiver, les arrondissements ont le droit de déclencher une opération de chargement locale de la neige, indépendamment de la décision de la ville centre. Les arrondissements d'Anjou, d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont choisi de se prévaloir de ce droit.

Les premières interdictions de stationnement entreront en vigueur dès 19 h dans les rues de ces arrondissements.

À ce jour, quatre opérations de chargement de la neige ont été décrétées depuis le début de la saison hivernale 2019-2020, dont trois depuis le début de janvier. L'autre s'était tenue en novembre.