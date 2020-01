Salade de quinoa et d’edamames

Le quinoa et les edamames prendront une toute nouvelle dimension dans cette salade qui comprend également du concombre, de l’oignon, du chou et une sauce piquante aux saveurs de gingembre et de sauce soya.

Portions : 4

Instant pot :

Sauté

Rice (Riz)

INGRÉDIENTS

2 c. à café d’huile d’olive vierge

165 g (1/2 tasse) de quinoa rincé

175 ml (3/4 tasse) d’eau

1/4 c. à café de sel casher

75 g (½ tasse) d’edamames écossés surgelés

1 petite carotte râpée

1 petit concombre haché

85 g (1 tasse) de chou rouge râpé

30 g (1/4 tasse) d’arachides hachées

2 c. à soupe de coriandre fraîche hachée

1 c. à soupe de basilic frais haché

Sauce au gingembre et à la sauce soya

1 1/2 c. à soupe de gingembre râpé

1 c. à soupe de sucre

2 c. à café de flocons de piment fort

3 c. à soupe d’huile de sésame

2 c. à soupe de jus de citron vert fraîchement pressé

1 1/2 c. à café de sauce soya

PRÉPARATION

Appuyer sur Sauté : l’indicateur du mode Normal s’allumera. Quand il affiche Hot, chauffer l’huile jusqu’à ce qu’elle scintille. Faire revenir le quinoa 2 ou 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement grillé. Appuyer sur Cancel. Ajouter l’eau et le sel, et mélanger. Fermer et verrouiller le couvercle, puis mettre la poignée d’évacuation de la vapeur en position Sealing. Appuyer sur Rice ; Low Pressure s’allumera. Laisser le minuteur réglé à 12 minutes. Entre-temps, cuire les edamames selon les instructions sur l’emballage. Les égoutter et les réserver. Quand le minuteur émet un bip, appuyer sur Cancel, puis mettre la poignée d’évacuation de la vapeur en position Venting. Quand la soupape à flotteur redescend, retirer le couvercle. S’assurer que le quinoa est à la fois croquant et tendre. (Sinon, couvrir l’appareil et laisser reposer 2 minutes.) Aérer le quinoa à la fourchette et le déposer dans un grand bol. Incorporer les edamames, les oignons verts, la carotte, le concombre et le chou. Dans un petit bol, battre tous les ingrédients de la sauce. Verser la sauce sur la salade et mélanger délicatement. Parsemer d’arachides, de coriandre et de basilic.

Un citron vert donne environ 2 c. à soupe de jus. Vous pouvez également zester le citron vert avant de le presser. Faites congeler le zeste dans un récipient à glaçons après l’avoir recouvert d’eau.

Extrait du livre