Soyons justes

Je serai souple avec Marc Bergevin. Parce qu’il a commencé au bas de l’échelle, sans expérience de GM auparavant. On commet tous des erreurs dans les premiers pas d’une nouvelle job et il n’a pas fait ses débuts dans l’endroit le plus relaxe.

S’il s’était gouré avec l’acquisition d’Ilya Kovalchuk, on l’aurait écorché sur la place publique. D’ailleurs, avant même le premier match de Kovi, certains étaient sarcastiques lui suggérant d’aller chercher Mats Naslund tant qu’à y être.

Mais le coup de Bergevin a été fumant. Où sont les compliments ?

Son club ne fera pas les séries et il n’est pas encore bâti ni mûri pour y réussir non plus.

Dans cette équipe, il y a 3 vertes recrues, 8 joueurs qui ont moins de 24 ans, et les blessures sérieuses et affligeantes à Drouin, Byron, Armia et Gallagher ont cassé la progression d’une saison qui était pourtant bien amorcée. Pas de chance.

Tatar, Domi, Suzuki, Drouin, Armia, Weber, Danault, Petry sont tous des joueurs de qualité obtenus dans des transactions réussies.

Marc a changé la donne. Les jeunes montent, mais surtout ils jouent.

On est tous un peu tannés des choix de Trevor Timmins, mais ceux de Bergevin, j’ai tendance à patienter.

Observez l’allure des Leafs de Toronto qui ont eu des choix aux repêchages de haut niveau et un magnifique show de boucane avec des noms prestigieux comme Lamoriello, Shanahan, Babcock, Tavares. Ils tirent le même diable par la queue et toujours en dehors du plancher de danse.

Observez Buffalo depuis 10 ans...

Et ceux qui comme moi disaient que Marc s’était mis un doigt dans l’œil dans l’échange Weber-Subban, chantons tous en chœur : « Pardon Mononcle ! »

De l’enclave

Photo d'archives, Edmonton Sun Photo d'archives, AFP

Attention, vous allez avoir un coup de vieux. Au moment où vous lisez ces lignes, Wayne Gretzky est probablement en train de souffler sur les 59 chandelles de son gâteau d’anniversaire. Incroyable. Oui, 59 ans celui qui a peinturé de 3 couches le livre des records avec 61 marques, celui que l’on disait frêle avec un lancer de “felluette”. Il a littéralement brûlé la LNH. Il avait 20 ans le 30 décembre 1981 quand il a compté 5 buts contre les Flyers aux pantalons longs atteignant ainsi l’impossible : 50 buts en 39 matches. Contre quel gardien avait-il marqué son 5e but ce soir-là ? Aucun. Le filet était désert. Je vous ai bien eus, hein ?

